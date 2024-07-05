Тепер стало відомо, хто може претендувати на його гроші. Згідно з останньою інформацією, яка стала доступною громадськості, основними претендентами на спадщину Метью Перрі є його родина та колишня дівчина.

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Хто отримає спадщину покійного Меттью Перрі

Як виявилося, майже всі гроші зірки були переведені на рахунок трасту під назвою Alvy Singer Living Trust. Це рішення Метью Перрі прийняв, щоб упорядкувати фінансові питання та забезпечити конфіденційність розподілу своїх статків.

Розпорядниками грошей стали батько і мати актора, а також його колишня дівчина Рейчел Данн. Проте це стосується лише суми в 1,5 мільйона доларів, які залишилися на банківському рахунку актора. Ця сума буде розділена між ними, відповідно до вказівок Метью.

Раніше активи зірки оцінювалися в 120 мільйонів. Понад сотню мільйонів було записано на його траст ще до смерті, що значно ускладнює процес розподілу цих коштів. Тому, тільки 1,5 мільйона доларів буде розділено між родичами й дівчиною, які стали розпорядниками залишених статків.