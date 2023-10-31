Среди них "Киборги", "Мои мысли тихие", "Памфир" и другие. Приглашайте друзей и наслаждайтесь современным украинским кинематографом вместе.

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10 лучших украинских фильмов ХХ века

"Ворота", 2017 год

В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС живет старушка, по имени Прися (Ирма Витовская) вместе со своей дочерью и внуком. Главная героиня ест грибы, которые могут вызвать галлюцинации. Она верит в дружбу с русалками и рассказывает истории о событиях Второй мировой войны, когда участвовала в спасательных акциях и спасла около 20 немецких солдат. Однако однажды бабушка Прися получает мистический знак, служащий ей предупреждением о предстоящей катастрофе.

"Ворота": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие дороги", 2020 год

Это история из пяти новелл, рассказывающих о жизни людей, подвергшихся влиянию русско-украинской войны. В этих рассказах рассматриваются темы любви, ненависти, доверия, предательства и нарушения личных границ на фоне нарушения государственных границ.

"Плохие дороги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киборги", 2017 год

Этот фильм рассказывает о событиях, развернувшихся в Донецком аэропорту в начале российского вторжения в Донбасс. Украинские военные отстаивали свои позиции в течение 242 дней, защищая важный стратегический объект. Их действия стали символом несокрушимости, и украинцы назвали их героями, известными как Киборги.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой", 2019 год

Крымский татарин, по имени Мустафа, переживает потерю своего старшего сына. Он переезжает в столицу Украины, где его младший сын поселился после аннексии Крыма. Мустафа намерена вернуть своего младшего сына домой и доставить тело старшего в Крым, где в соответствии с мусульманскими традициями следует похоронить на Родине.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вулкан", 2018 год

Молодой человек, по имени Лукас, решает отправиться на границу с Крымским полуостровом как часть мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако из-за необычных и непредсказуемых обстоятельств он оказывается в небольшом украинском городке на юге страны. Здесь Лукас встречает местного жителя по имени Вова, который помогает ему познакомиться с украинской провинцией.

"Вулкан": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стоп-Земля", 2021 год

История о 16-летней одиннадцатикласснице Маше, которая учится в столичной школе. Сюжет развивается вокруг подростковой любви, дружбы, принятия себя и выхода из зоны комфорта.

"Стоп-Земля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие", 2019 год

Молодой звукорежиссер, по имени Вадим, получает предложение записать звуки животных Закарпатья. Эта возможность открывает перед ним путь в Канаду из "неудобной Украины". В этом ему помогает мама.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люксембург, Люксембург", 2022 год

Братья-близнецы получат известие о том, что их отец, давно ушедший из семьи, тяжело болен в Люксембурге. Они решаются ехать в европейскую страну, чтобы увидеть его в последний раз. Да будет ли человек, которого они там встретят, таким же крутым папой, как они его помнят?

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир", 2022 год

Главный персонаж, по имени Леонид возвращается с рабочей поездки в свое родное село на Буковине. Его родные пытаются убедить его не возвращаться на работу, и сын Леонида случайно поджигает его документы, вызывающие пожар. После того, как Леонид вынужден выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, он вспоминает свое прошлое, когда он был контрабандистом под прозвищем "Памфир".

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атлантида", 2019 год

История происходит в 2025 году, после окончания войны с Россией победой Украины. Оккупированные территории возвращены в состав государства, однако они более непригодны к проживанию. На фоне опустошения рождается новая любовь.

"Атлантида": смотрите онлайн трейлер фильма