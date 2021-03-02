Лимитированная серия Pepsi охватила Украину. А все потому, что каждый имеет возможность получить пак Pepsi с дизайном своего города. Что для этого нужно и какие призы ждут участников – узнавайте в материале.

Бренд Pepsi всегда идет в ногу со временем. Коллаборации со знаменитостями, которые вдохновляют целые поколения, музыкальный фестиваль или старт футбольного сезона – по дизайнам этого популярного напитка можно определить, какими эмоциями и событиями живет общество. Но обновленный дизайн может еще больше вдохновить украинцев.

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Теперь Pepsi станет близок каждому, потому что он – об украинских городах! Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольский, Черновцы – это хорошо известные туристические мекки. А сколько еще непревзойденных локаций в Украине?

Что нужно сделать, чтобы присоединиться к акции Pepsi

Уверены, что у каждого есть фото, где вы держите Львовскую ратушу на ладони или памятник основателям Киева. Теперь же есть возможность показать родной город и выиграть отличные призы! Для участия в акции нужно:

сфотографировать любимую памятку, будто вы держите ее на ладони, а в другой руке – баночку Pepsi

выложите фото в инстаграм-сторис или сообщение в инстаграме

отмечайте страницу @PepsiUkraine и ставьте хэштег #створидизайнрерѕі

Призы, которые ждут победителей

Еженедельно среди креативных участников конкурса будут разыгрывать стильные футболки и свитшоты.

Кроме этого, 26 марта Леонид Мартынчик, Женя Белозеров и Анна Тринчер в прямом эфире выберут победителя, который не только получит Pepsi с дизайном своего города, но и сертификат на поездку по Украине от туроператора JoinUP!

Кто уже принял участие в акции Pepsi

Десятки украинцев уже публикуют свои фото в сети с хештегом #створидизайнрерѕі. К ним присоединились и знаменитости. В частности, актриса Дарья Петрожицкая показала заснеженный Пирогов.

"Пирогов – музей под открытым небом. Атмосферно и сказочно. Как по мне, это одна из самых крутых локаций под Киевом! А символом является именно мельница, и я хочу, чтобы она появилась на новой баночке @pepsiukraine. А какой символ или локацию разместили бы вы? Участвуйте в конкурсе и получите возможность выиграть мерч от Pepsi, путешествие по Украине, и показать свой родной город на лимитированном дизайне Pepsi", – написала Дарья Петрожицкая.

Присоединился к акции и победитель шоу "Мастер Шеф 7" Пава (Вадим Бжезинский). Он показал в сети фото Костела святого Николая, который находится в Каменском Днепропетровской области.

"Костел святого Николая – один из немногих уцелевших римско-католических храмов... Наверное, для меня это лучший образец неоготической архитектуры в Украине. Просто удивительно, что он сохранился. Костел святого Николая в Каменском сейчас работает. Безусловно, это место, которое должен посетить каждый", – подчеркнул Вадим Бжезинский.

Присоединились к акции Pepsi и украинские блогеры, которые охотно поделились своими снимками на фоне любимых памятников культуры.