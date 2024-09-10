На протяжении почти двух веков "Граф Монте-Кристо" был распродан миллионными тиражами и переведен на практически все языки мира. В материале вы узнаете 6 интересных фактов о фильме, которые могут стать весомыми причинами посетить эту громкую премьеру.
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Интересные факты о создании фильма "Граф Монте-Кристо"
- Бюджет: Производство фильма, которое реализовано известной французской кинокомпанией Pathé, обошлось в 43 миллиона евро. Этот бюджет позволил создать масштабную и качественную экранизацию классического романа.
- Гримирование: Актер Пьер Нине, известный по своим ролям в фильмах "Ив Сен Лоран" и "Маскарад", потратил 150 часов в кресле для грима в течение двух с половиной месяцев съемок фильма "Граф Монте-Кристо". Это время не включает коррективы макияжа, которые осуществлялись непосредственно на съемочной площадке. Каждый сеанс физической трансформации для создания убедительного облика персонажа длился от четырех до шести часов.
- Внешний вид главного актера: Для создания максимально правдоподобного образа в сценах, проходящих в тюрьме, где его персонаж должен выглядеть худым и обессиленным, Пьер Нине придерживался специальной диеты. Он потреблял преимущественно соки и избежал нормальной пищи, что позволило ему достичь нужного физического состояния.
Дополнительно к этому, Нине работал с нутрициологом, который помог ему спланировать питание для достижения желаемых результатов. Актер также тренировался в спортзале под пристальным наблюдением тренера, чтобы сохранить физическую форму и подготовиться к роли.
"Граф Монте-Кристо": смотрите онлайн трейлер фильма
- Работа над ролью: Чтобы достичь максимальной реалистичности сцены побега из тюрьмы в фильме "Граф Монте-Кристо", Пьер Нине прошел специализированные уроки временной остановки дыхания у Стефана Мифсуда. Мифсуд – ныряльщик и подводный охотник, является чемпионом мира по статической задержке дыхания. Это обучение позволило Нине длительное время находиться под водой без дыхания, даже будучи связанным в мешке на глубине 15 метров.
- Признание зрителей: Премьера фильма "Граф Монте-Кристо" вызвала настоящий шквал оваций. Зрители, поражены качеством и эмоциональной силой экранизации, аплодировали стоя в течение 12 минут. Это подтверждает высокую оценку фильма и свидетельствует о том, что новая адаптация оказала большое влияние и оставила положительные впечатления у зрителей.
- Дубляж: К украинскому дубляжу фильма "Граф Монте-Кристо" присоединились известные украинские знаменитости. Впервые в истории экранизаций этого великого романа главному герою свой голос подарил Владимир Дантес. Главную героиню Мерседес, которая является любовью Дантеса на всю жизнь, озвучила актриса и телеведущая Наталья Денисенко.
Ленту можно посмотреть в кинотеатре вашего города. Поэтому не медлите и скорее покупайте билеты.
Какие еще фильмы сейчас в прокате
Если вы уже успели насладиться громкой премьерой фильма "Граф Монте-Кристо", то у вас есть прекрасная возможность посмотреть другие интересные ленты, что сейчас идут в кинотеатрах. Среди них такие фильмы, как:
- "Битлджюс Битлджюс",
- "Преследователь",
- "Клипни дважды, если я в опасности",
- "Афера по-семейному" и другие.
Эти ленты добавят вам новых впечатлений и незабываемых эмоций, создавая альтернативу для тех, кто ищет что-то свежее и увлекательное на большом экране.