Бюджет, 150 часов грима и дубляж: 6 интересных и малоизвестных фактов о фильме "Граф Монте-Кристо"

5 сентября в украинский прокат вышел фильм "Граф Монте-Кристо", экранизация классического романа великого французского писателя Александра Дюма. Оригинальный роман, выпущенный впервые в 1846 году, получил огромную популярность и признание, став настоящей классикой литературы.

На протяжении почти двух веков "Граф Монте-Кристо" был распродан миллионными тиражами и переведен на практически все языки мира. В материале вы узнаете 6 интересных фактов о фильме, которые могут стать весомыми причинами посетить эту громкую премьеру.

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Интересные факты о создании фильма "Граф Монте-Кристо"

Бюджет: Производство фильма, которое реализовано известной французской кинокомпанией Pathé, обошлось в 43 миллиона евро. Этот бюджет позволил создать масштабную и качественную экранизацию классического романа.

Производство фильма, которое реализовано известной французской кинокомпанией Pathé, обошлось в 43 миллиона евро. Этот бюджет позволил создать масштабную и качественную экранизацию классического романа. Гримирование: Актер Пьер Нине, известный по своим ролям в фильмах "Ив Сен Лоран" и "Маскарад", потратил 150 часов в кресле для грима в течение двух с половиной месяцев съемок фильма "Граф Монте-Кристо". Это время не включает коррективы макияжа, которые осуществлялись непосредственно на съемочной площадке. Каждый сеанс физической трансформации для создания убедительного облика персонажа длился от четырех до шести часов.

Актер Пьер Нине, известный по своим ролям в фильмах "Ив Сен Лоран" и "Маскарад", потратил 150 часов в кресле для грима в течение двух с половиной месяцев съемок фильма "Граф Монте-Кристо". Это время не включает коррективы макияжа, которые осуществлялись непосредственно на съемочной площадке. Каждый сеанс физической трансформации для создания убедительного облика персонажа длился от четырех до шести часов. Внешний вид главного актера: Для создания максимально правдоподобного образа в сценах, проходящих в тюрьме, где его персонаж должен выглядеть худым и обессиленным, Пьер Нине придерживался специальной диеты. Он потреблял преимущественно соки и избежал нормальной пищи, что позволило ему достичь нужного физического состояния.

Дополнительно к этому, Нине работал с нутрициологом, который помог ему спланировать питание для достижения желаемых результатов. Актер также тренировался в спортзале под пристальным наблюдением тренера, чтобы сохранить физическую форму и подготовиться к роли.

"Граф Монте-Кристо": смотрите онлайн трейлер фильма

Работа над ролью: Чтобы достичь максимальной реалистичности сцены побега из тюрьмы в фильме "Граф Монте-Кристо", Пьер Нине прошел специализированные уроки временной остановки дыхания у Стефана Мифсуда. Мифсуд – ныряльщик и подводный охотник, является чемпионом мира по статической задержке дыхания. Это обучение позволило Нине длительное время находиться под водой без дыхания, даже будучи связанным в мешке на глубине 15 метров.

Чтобы достичь максимальной реалистичности сцены побега из тюрьмы в фильме "Граф Монте-Кристо", Пьер Нине прошел специализированные уроки временной остановки дыхания у Стефана Мифсуда. Мифсуд – ныряльщик и подводный охотник, является чемпионом мира по статической задержке дыхания. Это обучение позволило Нине длительное время находиться под водой без дыхания, даже будучи связанным в мешке на глубине 15 метров. Признание зрителей : Премьера фильма "Граф Монте-Кристо" вызвала настоящий шквал оваций. Зрители, поражены качеством и эмоциональной силой экранизации, аплодировали стоя в течение 12 минут. Это подтверждает высокую оценку фильма и свидетельствует о том, что новая адаптация оказала большое влияние и оставила положительные впечатления у зрителей.

: Премьера фильма "Граф Монте-Кристо" вызвала настоящий шквал оваций. Зрители, поражены качеством и эмоциональной силой экранизации, аплодировали стоя в течение 12 минут. Это подтверждает высокую оценку фильма и свидетельствует о том, что новая адаптация оказала большое влияние и оставила положительные впечатления у зрителей. Дубляж: К украинскому дубляжу фильма "Граф Монте-Кристо" присоединились известные украинские знаменитости. Впервые в истории экранизаций этого великого романа главному герою свой голос подарил Владимир Дантес. Главную героиню Мерседес, которая является любовью Дантеса на всю жизнь, озвучила актриса и телеведущая Наталья Денисенко.

Ленту можно посмотреть в кинотеатре вашего города. Поэтому не медлите и скорее покупайте билеты.

Какие еще фильмы сейчас в прокате

Если вы уже успели насладиться громкой премьерой фильма "Граф Монте-Кристо", то у вас есть прекрасная возможность посмотреть другие интересные ленты, что сейчас идут в кинотеатрах. Среди них такие фильмы, как:

"Битлджюс Битлджюс",

"Преследователь",

"Клипни дважды, если я в опасности",

"Афера по-семейному" и другие.

Эти ленты добавят вам новых впечатлений и незабываемых эмоций, создавая альтернативу для тех, кто ищет что-то свежее и увлекательное на большом экране.