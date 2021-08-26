Долгожданный трейлер "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы – смотрите видео

После впечатляющего и интригующего постера к фильму "Спенсер" авторы фильма обнародовали долгожданный трейлер. Кристен Стюарт в роли принцессы Уэльской в ленте Пабло Ларраина в кинотеатрах с 4 ноября 2021 года.

На опубликованном ранее постере к горячей премьере "Спенсер" нам показали образ Кристен Стюарт в пышном платье, и он ничего не навевает, кроме разочарования и печали. Такое настроение не зря выбрали авторы картины, ведь сюжет фильма планирует рассказать нам о тяжелом периоде из жизни принцессы Уэльской. Поэтому чуть больше впечатлений от роли мы можем увидеть уже в новом тизере-трейлере, который доступен к просмотру в сети.

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Чем интригует трейлер фильма "Спенсер"

Сюжет фильма будет рассказывать нам о трех днях накануне Рождества, когда принцесса Диана уже знает об измене своего мужа и решается на один из нелегких шагов в своей жизни – на развод с принцем Чарльзом. На фоне равнодушной и наивной атмосферы приготовлений к Рождеству мы видим внутренние переживания принцессы, которые так умело передает обеспокоенная Кристен Стюарт. Говорят, что Кристен Стюарт обязательно получит номинацию на Оскар-2022 благодаря своей драматической игре в ленте "Спенсер". Поэтому нам остается наслаждаться эстетикой трейлера и ждать дату премьеры в Украине.

Кстати, фильм совсем скоро покажут в рамках Венецианского кинофестиваля , который пройдет с

Ранее в своих материалах редакция Кино 24 отмечала, что роль Дианы в фильме будет исполнять звезда "Сумерек" Кристен Стюарт, которая заняла второе место из всех экранных кинопревращений в образ леди Ди.

Также в картине мы увидим таких актеров:

Джек Фартинг ("Пуаро"),

Шон Харрис ("Макбет"),

Салли Хокинс ("Беззаботная"),

Эми Мэнсон ("Однажды в сказке").

Интересно, что музыку для фильма написал гитарист британской группы Radiohead – Джонни Гринвуд.

"Спенсер" 2021: смотрите трейлер фильма