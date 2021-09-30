Дата премьеры сериала "Книга Бобы Фетта"

Сериал выйдет эксклюзивно на стриминге Disney Plus 29 декабря 2021 года. Количество эпизодов в первом сезоне пока неизвестно. Студия Disney лишь показала первый постер сериала с датой премьеры.

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Его история только начинается – так подписали публикацию на странице Disney Plus в соцсети Facebook.

О чем расскажут в сериале "Книга Бобы Фетта"

Главными героями сериала будут сам Боба и снайпер Фенек Шанд, спасенная Феттой в одном из эпизодов "Мандалорца". Шоу расскажет о том, как Фетта и Шанд вернулся на Татуин и попытались захватить территории, которыми давным-давно руководил Джабба Гатт и его синдикат.

Что известно о съемке сериала

Роль Бобы Фетта сыграет Тэмуэра Моррисон, сыгравший Фетта в "Мандалорце". Ранее в интервью Rotten Tomatoes Моррисон отметил, что для него возвращение к роли Бобы Фетта стало неожиданностью. Когда актер общался с представителями LucasFilm, он не особо представлял о чем идет речь; все прояснилось, когда дело дошло до концептов.

Моррисон также отметил, что события сериала могут повернуть куда угодно и создатели ищут новых героев и персонажей, поэтому фанатам "Мандалорца", которые будут следить и за этой историей будет действительно интересно.

Ранее инсайдеры рассказывали, что премьера сериала состоится в декабре 2021 года. Также они сообщали, что в сериале появится несколько персонажей из "Мандалорца".