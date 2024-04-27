Вселенная современного кинематографа настолько велика, что иногда зрители могли или не слышать, или пропустить спин-оффы своих любимых сериалов. Кино 24 подготовило 3 спин-оффа и приквелы известных всем лент.

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"Джои"

Найти людей, которые бы не смотрели сериал "Друзья", очень трудно. Этот культовый проект действительно стал для многих едва ли не самым любимым сериалом. Лента, в которой рассказывается о жизненных ситуациях 6 друзей, вызывает у зрителей массу улыбок и положительных впечатлений.

Однако, не все могли знать, что после завершения проекта "Друзья" на экранах появился его спин-офф об одном из главных героев сериала. В частности, речь идет о ловеласе и шутнике Джои.

В телесериале "Джои" зрители следят за интересными приключениями Джои Триббиани, который начинает новую страницу своей актерской карьеры в Голливуде. После многих лет съемок в сериале "Дни нашей жизни" Джои переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту. Так, он поселился со своей сестрой Джиной – парикмахером, и племянником Майклом – юным гением. В своем решительном стремлении добиться успеха в Голливуде Джои поддерживает семья и новоиспеченные друзья. На пути к славе он попадает в ряд забавных и неожиданных ситуаций.

"Джои": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Фантастические звери и где их искать"

Колдовской мир... Эти слова однозначно ассоциируются с Гарри Поттером. И неудивительно, ведь храбрость и магические способности парня, очаровали миллионы людей по всему миру.

Для многих зрителей стал настоящим подарком фильм "Фантастические звери и где их искать", поскольку он является приквелом популярной серии кинолент о Гарри Поттере.

Так, в мире фэнтезийных приключений появился новый фильм. Эта адаптация сосредоточена на вымышленном учебнике, что используется в школе магии и волшебства Хогвартс.

История рассказывает о волшебнике Ньюта Саламандера, автора учебника, который открывает множество новых видов чрезвычайных живых организмов. Эти млекопитающие, птицы и насекомые обладают удивительными свойствами, которые подробно описаны в книге. Прибыв в Нью-Йорк, Саламандер по неосторожности выпускает из поля зрения волшебный чемодан редких животных, которые впоследствии из него сбежали. Это приводит к поискам по всему городу, чтобы их отловить.

Когда начинается хаос и нарушаются законы колдовского сообщества, Саламандер должен не только найти всех волшебных животных, но и избежать ареста..

"Фантастические звери и где их искать": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом дракона"

Выход сериала "Игра престолов" вызвал своего рода бум среди киноманов. Увлекательная история пленила душу не одного любителя сериалов. В течение 8 сезонов зрители имели возможность наблюдать за перипетиями главных героев и событий в сериале. Среди них нашлись те, кто считал бы, что, возможно, на этом историю стоит закончить, однако были и те, кого вдохновляла идея вероятного спин-оффа сериала.

Так, зрители дождались сериала "Дом драконов", премьера которого состоялась в 2022 году. Эта увлекательная новая киноработа – приквел к чрезвычайно популярному сериалу "Игра престолов".

В сериале зрители перенесутся в прошлое на двести лет раньше событий оригинального сериала. В центре повествования – бурные события, разворачивающиеся в королевстве Таргариенов, где двое наследников, принцесса Рейнира Таргариен и ее брат Эйгон, соревнуются за Железный трон после смерти Визериса Таргариена. Во что же в результате выльется борьба за власть и соперничество в этом фэнтезийном мире?

"Дом дракона": смотрите онлайн трейлер сериала

Есть много кинолент, которые настолько поражают зрителей, что они бы с радостью посмотрели, как развиваются сюжетные линии их героев в дальнейшем или наоборот, что же предшествовало событиям в оригинальной версии ленты. Выбирайте любой спин-офф или приквел из подборки и погружайтесь в водоворот событий на экране.