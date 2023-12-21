Поэтому специально для 24 Канала украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая поделилась списком праздничных фильмов, которые можно посмотреть с подругой. Выбирайте самый лучший и наслаждайтесь!

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Праздничные фильмы, которые рекомендует Дарья Петрожицкая

"Сам дома"

Дарья признается, что выбрать лучшие фильмы среди ее фаворитов – очень сложно, впрочем, из года в год на первом месте всегда именно этот фильм.

Это всеми любимая история о том, как родители забыли одного из своих детей дома и отправились в Париж. Кевина оставили дома, но ему долго скучать не пришлось: пустой дом привлек внимание бандитов. Так что маленькому хозяину пришлось придумывать всевозможные уловки, чтобы спасти свой дом от опасности.

Очень трудно выбрать... Конечно, каждый год на первом месте это "Сам дома". Лишь первая и вторая часть, все остальные я очень люблю,

– поделилась Дарья.

"Сам дома 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гринч – похититель Рождества"

На втором месте у Дарьи Петрожицкой эта культовая лента. Это история о холодном и неприветливом Гринче, который неприязненно относится к тому, как в соседнем городке люди весело празднуют Рождество.

Итак, переодевшись в костюм Санта Клауса, он ворует все рождественские украшения из домов, уверен, что это заставит их скучать в праздничный период.

Любимая лента "Гринч – похититель Рождества" с любимым Джимом Керри – точно стоит внимания,

– сказала Петрожицкая.

"Гринч – похититель Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Подарок на Рождество"

Следующий в списке Петрожицкой фильм о занятом бизнесмене Говарде Лэнгстоне, который уделяет мало внимания своей семье, особенно своему сыну, потому что замучен деловыми заботами. Чтобы исправить эту ситуацию и вернуть любовь своих близких, он решает на Рождество подарить мальчику Турбомена – популярнейшую игрушку сезона.

"Подарок на Рождество" с Арнольдом Шварценеггером – один из моих фаворитов,

– говорит Дарья Петрожицкая.

"Подарок на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эдвард руки-ножницы"

Следующая история, которая растопит сердце каждого, говорит Дарья Петрожицкая. Старый ученый создал существо человеческого облика, но не смог завершить свое творение, потому что умер.

У мужчины, которого он создал, отсутствуют руки, вместо них у него ножницы, и ему приходится жить в запущенном доме в полном одиночестве. Однако однажды он встречает очаровательную девушку, которая ему поможет.

"Эдвард руки-ножницы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семьянин"

Еще один фильм, который рекомендует Дарья Петрожицкая – о настоящем рождественском чуде. Циничный и тщеславный бизнесмен, уснув в своем пентхаусе в Нью-Йорке, проснулся в уютном семейном доме в Нью-Джерси, превратившись из богатого холостяка в скромного, но абсолютно положительного семьянина.

"Семьянин" с Николасом Кейджем является обязательным фильмом для тех, кто забыл о том, что настоящее чудо – существует,

– поделилась Петрожицкая.

"Семьянин": смотрите онлайн трейлер фильма