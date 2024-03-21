Назвали номинантов BAFTA TV Awards 2024: какой сериал Netflix стал лидером по количеству номинаций
Источник:BBC
Премия BAFTA TV объявила номинантов на 2024 год. Среди лидеров по количеству номинаций оказались сериалы "Корона", "Счастливая долина" и эпизод из сериала "Черное зеркало".
Сериал "Корона" от Netflix имеет наибольшее количество номинаций: восьмой сезон драмы о британской королевской семье был отмечен восемью категориями. Этот сезон охватывает события 1990-х годов, включая смерть принцессы Дианы.
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"Счастливая долина" и эпизод из сериала "Черное зеркало" под названием "Демон 79" имеют по семь номинаций.
Перечень основных категорий
Исполнительница главной роли:
- Анжана Васан, "Демон 79" ("Черное зеркало");
- Энн Рид, "Шестая заповедь";
- Белла Рэмси, "Последние из нас";
- Хелена Бонэм Картер, "Нолли";
- Сара Ланкашир, "Счастливая долина";
- Шэрон Горган, "Добрые намерения".
Исполнитель главной роли:
- Брайан Кокс, "Наследники";
- Доминик Уэст, "Корона";
- Кейн Робинсон, "Вожак";
- Паапа Эссиеду, "Проект Лазарь";
- Стив Куган, "Расплата";
- Тимоти Сполл, "Шестая заповедь".
Актриса второго плана:
- Элизабет Дебики, "Корона";
- Гарриет Уолтер, "Наследники";
- Жасмин Джобсон, "Предводитель";
- Лесли Мэнвилл, "Корона";
- Нико Паркер, "Последние из нас";
- Шивон Финнеран, "Счастливая долина".
Актер второго плана:
- Амит Шах, "Счастливая долина";
- Эанна Хардвик, "Шестая заповедь";
- Харрис Дикинсон, "Убийство на краю света";
- Джек Лоуден, "Медленные лошади";
- Мэтью Макфадин, "Наследники";
- Салим Доу, "Корона".
Женская комедийная роль:
- Бриджит Кристи, "Смена";
- Гбемисола Икумело, "Темнокожие полицейские";
- Майред Тайерс, "Экстраординарная";
- Ройзин Галлагер, "Любовники";
- София Оксенуэм, "Экстраординарная";
- Тадж Атвал, Hullraisers.
Мужская комедийная роль:
- Аджани Салмон, "Мечты темнокожего";
- Дэвид Теннант, "Добрые предвестники";
- Хаммед Анимашаун, "Темнокожие полицейские";
- Джейми Деметриу, "Вся жизнь с Джейми Деметриу";
- Джозеф Гилгун, "Без копейки";
- Маван Ризван, Juice.
Также на премию BAFTA TV номинирована трансляция международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в категории "Прямой эфир". Шоу провели в Великобритании от имени Украины после победы группы Kalush Orchestra в 2022 году.
Кроме того, в номинацию "Короткий метр" попал документальный фильм "Кража украинских детей: Изнутри российских лагерей" от Vice News.
А в категории "Реалити-шоу" за победу будет соревноваться "Игра в кальмара: Вызов" от Netflix, снятая по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (2021).
Полный перечень номинаций доступен по ссылке.