Назвали номинантов BAFTA TV Awards 2024: какой сериал Netflix стал лидером по количеству номинаций

21 марта 2024, 14:51
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Источник:

BBC

Премия BAFTA TV объявила номинантов на 2024 год. Среди лидеров по количеству номинаций оказались сериалы "Корона", "Счастливая долина" и эпизод из сериала "Черное зеркало".

Сериал "Корона" от Netflix имеет наибольшее количество номинаций: восьмой сезон драмы о британской королевской семье был отмечен восемью категориями. Этот сезон охватывает события 1990-х годов, включая смерть принцессы Дианы.

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"Счастливая долина" и эпизод из сериала "Черное зеркало" под названием "Демон 79" имеют по семь номинаций.

Перечень основных категорий

Исполнительница главной роли:

  • Анжана Васан, "Демон 79" ("Черное зеркало");
  • Энн Рид, "Шестая заповедь";
  • Белла Рэмси, "Последние из нас";
  • Хелена Бонэм Картер, "Нолли";
  • Сара Ланкашир, "Счастливая долина";
  • Шэрон Горган, "Добрые намерения".

Исполнитель главной роли:

  • Брайан Кокс, "Наследники";
  • Доминик Уэст, "Корона";
  • Кейн Робинсон, "Вожак";
  • Паапа Эссиеду, "Проект Лазарь";
  • Стив Куган, "Расплата";
  • Тимоти Сполл, "Шестая заповедь".

Актриса второго плана:

  • Элизабет Дебики, "Корона";
  • Гарриет Уолтер, "Наследники";
  • Жасмин Джобсон, "Предводитель";
  • Лесли Мэнвилл, "Корона";
  • Нико Паркер, "Последние из нас";
  • Шивон Финнеран, "Счастливая долина".

Актер второго плана:

  • Амит Шах, "Счастливая долина";
  • Эанна Хардвик, "Шестая заповедь";
  • Харрис Дикинсон, "Убийство на краю света";
  • Джек Лоуден, "Медленные лошади";
  • Мэтью Макфадин, "Наследники";
  • Салим Доу, "Корона".

Женская комедийная роль:

  • Бриджит Кристи, "Смена";
  • Гбемисола Икумело, "Темнокожие полицейские";
  • Майред Тайерс, "Экстраординарная";
  • Ройзин Галлагер, "Любовники";
  • София Оксенуэм, "Экстраординарная";
  • Тадж Атвал, Hullraisers.

Мужская комедийная роль:

  • Аджани Салмон, "Мечты темнокожего";
  • Дэвид Теннант, "Добрые предвестники";
  • Хаммед Анимашаун, "Темнокожие полицейские";
  • Джейми Деметриу, "Вся жизнь с Джейми Деметриу";
  • Джозеф Гилгун, "Без копейки";
  • Маван Ризван, Juice.

Также на премию BAFTA TV номинирована трансляция международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в категории "Прямой эфир". Шоу провели в Великобритании от имени Украины после победы группы Kalush Orchestra в 2022 году.

Кроме того, в номинацию "Короткий метр" попал документальный фильм "Кража украинских детей: Изнутри российских лагерей" от Vice News.

А в категории "Реалити-шоу" за победу будет соревноваться "Игра в кальмара: Вызов" от Netflix, снятая по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (2021).

Полный перечень номинаций доступен по ссылке.

Автор: Ольга Паньків