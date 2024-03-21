Назвали номинантов BAFTA TV Awards 2024: какой сериал Netflix стал лидером по количеству номинаций

Премия BAFTA TV объявила номинантов на 2024 год. Среди лидеров по количеству номинаций оказались сериалы "Корона", "Счастливая долина" и эпизод из сериала "Черное зеркало".

Сериал "Корона" от Netflix имеет наибольшее количество номинаций: восьмой сезон драмы о британской королевской семье был отмечен восемью категориями. Этот сезон охватывает события 1990-х годов, включая смерть принцессы Дианы.

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"Счастливая долина" и эпизод из сериала "Черное зеркало" под названием "Демон 79" имеют по семь номинаций.

Перечень основных категорий

Исполнительница главной роли:

Анжана Васан , "Демон 79" ("Черное зеркало");

, "Демон 79" ("Черное зеркало"); Энн Рид , "Шестая заповедь";

, "Шестая заповедь"; Белла Рэмси , "Последние из нас";

, "Последние из нас"; Хелена Бонэм Картер , "Нолли";

, "Нолли"; Сара Ланкашир , "Счастливая долина";

, "Счастливая долина"; Шэрон Горган, "Добрые намерения".

Исполнитель главной роли:

Брайан Кокс , "Наследники";

, "Наследники"; Доминик Уэст , "Корона";

, "Корона"; Кейн Робинсон , "Вожак";

, "Вожак"; Паапа Эссиеду , "Проект Лазарь";

, "Проект Лазарь"; Стив Куган , "Расплата";

, "Расплата"; Тимоти Сполл, "Шестая заповедь".

Актриса второго плана:

Элизабет Дебики , "Корона";

, "Корона"; Гарриет Уолтер , "Наследники";

, "Наследники"; Жасмин Джобсон , "Предводитель";

, "Предводитель"; Лесли Мэнвилл , "Корона";

, "Корона"; Нико Паркер , "Последние из нас";

, "Последние из нас"; Шивон Финнеран, "Счастливая долина".

Актер второго плана:

Амит Шах , "Счастливая долина";

, "Счастливая долина"; Эанна Хардвик , "Шестая заповедь";

, "Шестая заповедь"; Харрис Дикинсон , "Убийство на краю света";

, "Убийство на краю света"; Джек Лоуден , "Медленные лошади";

, "Медленные лошади"; Мэтью Макфадин , "Наследники";

, "Наследники"; Салим Доу, "Корона".

Женская комедийная роль:

Бриджит Кристи , "Смена";

, "Смена"; Гбемисола Икумело , "Темнокожие полицейские";

, "Темнокожие полицейские"; Майред Тайерс , "Экстраординарная";

, "Экстраординарная"; Ройзин Галлагер , "Любовники";

, "Любовники"; София Оксенуэм , "Экстраординарная";

, "Экстраординарная"; Тадж Атвал, Hullraisers.

Мужская комедийная роль:

Аджани Салмон , "Мечты темнокожего";

, "Мечты темнокожего"; Дэвид Теннант , "Добрые предвестники";

, "Добрые предвестники"; Хаммед Анимашаун , "Темнокожие полицейские";

, "Темнокожие полицейские"; Джейми Деметриу , "Вся жизнь с Джейми Деметриу";

, "Вся жизнь с Джейми Деметриу"; Джозеф Гилгун , "Без копейки";

, "Без копейки"; Маван Ризван, Juice.

Также на премию BAFTA TV номинирована трансляция международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в категории "Прямой эфир". Шоу провели в Великобритании от имени Украины после победы группы Kalush Orchestra в 2022 году.

Кроме того, в номинацию "Короткий метр" попал документальный фильм "Кража украинских детей: Изнутри российских лагерей" от Vice News.

А в категории "Реалити-шоу" за победу будет соревноваться "Игра в кальмара: Вызов" от Netflix, снятая по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (2021).

Полный перечень номинаций доступен по ссылке.