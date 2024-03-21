Серіал "Корона" від Netflix має найбільшу кількість номінацій: восьмий сезон драми про британську королівську родину було відзначено вісьмома категоріями. Цей сезон охоплює події 1990-х років, включно зі смертю принцеси Діани.
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"Щаслива долина" та епізод з серіалу "Чорне дзеркало" під назвою "Демон 79" мають по сім номінацій.
Перелік основних категорій
Виконавиця головної ролі:
- Анжана Васан, "Демон 79" ("Чорне дзеркало");
- Енн Рід, "Шоста заповідь";
- Белла Ремсі, "Останні з нас";
- Гелена Бонем Картер, "Ноллі";
- Сара Ланкашир, "Щаслива долина";
- Шерон Горган, "Добрі наміри".
Виконавець головної ролі:
- Браян Кокс, "Спадкоємці";
- Домінік Вест, "Корона";
- Кейн Робінсон, "Ватажок";
- Паапа Ессієду, "Проєкт Лазар";
- Стів Куган, "Розплата";
- Тімоті Сполл, "Шоста заповідь".
Акторка другого плану:
- Елізабет Дебікі, "Корона";
- Гаррієт Волтер, "Спадкоємці";
- Жасмін Джобсон, "Ватажок";
- Леслі Менвілл, "Корона";
- Ніко Паркер, "Останні з нас";
- Шивон Фіннеран, "Щаслива долина".
Актор другого плану:
- Аміт Шах, "Щаслива долина";
- Еанна Гардвік, "Шоста заповідь";
- Гарріс Дікінсон, "Вбивство на краю світу";
- Джек Лоуден, "Повільні коні";
- Метью Макфадін, "Спадкоємці";
- Салім Доу, "Корона".
Жіноча комедійна роль:
- Бріджит Крісті, "Зміна";
- Гбемісола Ікумело, "Темношкірі поліціянти";
- Майред Таєрс, "Екстраординарна";
- Ройзін Галлагер, "Коханці";
- Софія Оксенuем, "Екстраординарна";
- Тадж Атвал, Hullraisers.
Чоловіча комедійна роль:
- Аджані Салмон, "Мрії темношкірого";
- Девід Теннант, "Добрі передвісники";
- Хаммед Анімашаун, "Темношкірі поліціянти";
- Джеймі Деметріу, "Ціле життя з Джеймі Деметріу";
- Джозеф Гілгун, "Без копійки";
- Маван Різван, Juice.
Також на премію BAFTA TV номінована трансляція міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у категорії "Прямий ефір". Шоу провели у Великій Британії від імені України після перемоги гурту Kalush Orchestra у 2022 році.
Крім того, у номінацію "Короткий метр" потрапив документальний фільм "Крадіжка українських дітей: Зсередини російських таборів" від Vice News.
А в категорії "Реаліті-шоу" за перемогу буде змагатися "Гра в кальмара: Виклик" від Netflix, знята за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" (2021).
Повний перелік номінацій доступний за посиланням.