Серіал "Корона" від Netflix має найбільшу кількість номінацій: восьмий сезон драми про британську королівську родину було відзначено вісьмома категоріями. Цей сезон охоплює події 1990-х років, включно зі смертю принцеси Діани.

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"Щаслива долина" та епізод з серіалу "Чорне дзеркало" під назвою "Демон 79" мають по сім номінацій.

Перелік основних категорій

Виконавиця головної ролі:

Анжана Васан , "Демон 79" ("Чорне дзеркало");

, "Демон 79" ("Чорне дзеркало"); Енн Рід , "Шоста заповідь";

, "Шоста заповідь"; Белла Ремсі , "Останні з нас";

, "Останні з нас"; Гелена Бонем Картер , "Ноллі";

, "Ноллі"; Сара Ланкашир , "Щаслива долина";

, "Щаслива долина"; Шерон Горган, "Добрі наміри".

Виконавець головної ролі:

Браян Кокс , "Спадкоємці";

, "Спадкоємці"; Домінік Вест , "Корона";

, "Корона"; Кейн Робінсон , "Ватажок";

, "Ватажок"; Паапа Ессієду , "Проєкт Лазар";

, "Проєкт Лазар"; Стів Куган , "Розплата";

, "Розплата"; Тімоті Сполл, "Шоста заповідь".

Акторка другого плану:

Елізабет Дебікі , "Корона";

, "Корона"; Гаррієт Волтер , "Спадкоємці";

, "Спадкоємці"; Жасмін Джобсон , "Ватажок";

, "Ватажок"; Леслі Менвілл , "Корона";

, "Корона"; Ніко Паркер , "Останні з нас";

, "Останні з нас"; Шивон Фіннеран, "Щаслива долина".

Актор другого плану:

Аміт Шах , "Щаслива долина";

, "Щаслива долина"; Еанна Гардвік , "Шоста заповідь";

, "Шоста заповідь"; Гарріс Дікінсон , "Вбивство на краю світу";

, "Вбивство на краю світу"; Джек Лоуден , "Повільні коні";

, "Повільні коні"; Метью Макфадін , "Спадкоємці";

, "Спадкоємці"; Салім Доу, "Корона".

Жіноча комедійна роль:

Бріджит Крісті , "Зміна";

, "Зміна"; Гбемісола Ікумело , "Темношкірі поліціянти";

, "Темношкірі поліціянти"; Майред Таєрс , "Екстраординарна";

, "Екстраординарна"; Ройзін Галлагер , "Коханці";

, "Коханці"; Софія Оксенuем , "Екстраординарна";

, "Екстраординарна"; Тадж Атвал, Hullraisers.

Чоловіча комедійна роль:

Аджані Салмон , "Мрії темношкірого";

, "Мрії темношкірого"; Девід Теннант , "Добрі передвісники";

, "Добрі передвісники"; Хаммед Анімашаун , "Темношкірі поліціянти";

, "Темношкірі поліціянти"; Джеймі Деметріу , "Ціле життя з Джеймі Деметріу";

, "Ціле життя з Джеймі Деметріу"; Джозеф Гілгун , "Без копійки";

, "Без копійки"; Маван Різван, Juice.

Також на премію BAFTA TV номінована трансляція міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у категорії "Прямий ефір". Шоу провели у Великій Британії від імені України після перемоги гурту Kalush Orchestra у 2022 році.

Крім того, у номінацію "Короткий метр" потрапив документальний фільм "Крадіжка українських дітей: Зсередини російських таборів" від Vice News.

А в категорії "Реаліті-шоу" за перемогу буде змагатися "Гра в кальмара: Виклик" від Netflix, знята за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" (2021).

Повний перелік номінацій доступний за посиланням.