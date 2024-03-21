Серіал "Корона" від Netflix має найбільшу кількість номінацій: восьмий сезон драми про британську королівську родину було відзначено вісьмома категоріями. Цей сезон охоплює події 1990-х років, включно зі смертю принцеси Діани.

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"Щаслива долина" та епізод з серіалу "Чорне дзеркало" під назвою "Демон 79" мають по сім номінацій.

Перелік основних категорій

Виконавиця головної ролі:

  • Анжана Васан, "Демон 79" ("Чорне дзеркало");
  • Енн Рід, "Шоста заповідь";
  • Белла Ремсі, "Останні з нас";
  • Гелена Бонем Картер, "Ноллі";
  • Сара Ланкашир, "Щаслива долина";
  • Шерон Горган, "Добрі наміри".

Виконавець головної ролі:

  • Браян Кокс, "Спадкоємці";
  • Домінік Вест, "Корона";
  • Кейн Робінсон, "Ватажок";
  • Паапа Ессієду, "Проєкт Лазар";
  • Стів Куган, "Розплата";
  • Тімоті Сполл, "Шоста заповідь".

Акторка другого плану:

  • Елізабет Дебікі, "Корона";
  • Гаррієт Волтер, "Спадкоємці";
  • Жасмін Джобсон, "Ватажок";
  • Леслі Менвілл, "Корона";
  • Ніко Паркер, "Останні з нас";
  • Шивон Фіннеран, "Щаслива долина".

Актор другого плану:

  • Аміт Шах, "Щаслива долина";
  • Еанна Гардвік, "Шоста заповідь";
  • Гарріс Дікінсон, "Вбивство на краю світу";
  • Джек Лоуден, "Повільні коні";
  • Метью Макфадін, "Спадкоємці";
  • Салім Доу, "Корона".

Жіноча комедійна роль:

  • Бріджит Крісті, "Зміна";
  • Гбемісола Ікумело, "Темношкірі поліціянти";
  • Майред Таєрс, "Екстраординарна";
  • Ройзін Галлагер, "Коханці";
  • Софія Оксенuем, "Екстраординарна";
  • Тадж Атвал, Hullraisers.

Чоловіча комедійна роль:

  • Аджані Салмон, "Мрії темношкірого";
  • Девід Теннант, "Добрі передвісники";
  • Хаммед Анімашаун, "Темношкірі поліціянти";
  • Джеймі Деметріу, "Ціле життя з Джеймі Деметріу";
  • Джозеф Гілгун, "Без копійки";
  • Маван Різван, Juice.

Також на премію BAFTA TV номінована трансляція міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у категорії "Прямий ефір". Шоу провели у Великій Британії від імені України після перемоги гурту Kalush Orchestra у 2022 році.

Крім того, у номінацію "Короткий метр" потрапив документальний фільм "Крадіжка українських дітей: Зсередини російських таборів" від Vice News.

А в категорії "Реаліті-шоу" за перемогу буде змагатися "Гра в кальмара: Виклик" від Netflix, знята за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" (2021).

Повний перелік номінацій доступний за посиланням.