Объявили победителей "Золотого глобуса 2024": какой фильм получил наибольшее количество наград
Источник:The Guardian
Ночью 8 января в Лос-Анджелесе прошла уже 81-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". В этом году победителей объявляли в 27 категориях.
Узнайте в материале, какие фильмы попали в список победителей, а также какая лента стала абсолютным триумфатором. А также, какая кинокартина получила больше номинаций.
Смотрите также 10 легких фильмов, которые помогут расслабиться и забыть обо всем
Состоялась премия "Золотой глобус" 2024 года: список победителей
В обычный перечень номинаций добавили две новые категории: "Лучшее стендап-комедийное выступление на телевидении" да "За выдающиеся достижения в кинематографии и кассовых сборах".
Фильм "Барби" и сериал "Наследники" были лидерами по количеству номинаций в этом году, оба получили по 9 шансов на получение награды. В конкурсе с ними соревновались кинолента "Оппенгеймер" и телесериалы "Медведь" и "Убийства в одном здании".
В итоге победителями этого года стали следующие фильмы и сериалы:
- "Оппенгеймер" получил награду в номинации "Драма",
- "Бедолахи" были признаны лучшими в категории "Комедия или мюзикл",
- "Медведь" стал победителем в номинации "Комедийный сериал",
- "Наследники" получили признание в категории "Драматический сериал".
Фильм "Анатомия падения" был признан лучшим фильмом на иностранном языке, а среди анимационных лент лидерство завоевал "Как ты живешь?".
Титул лучшего режиссера в этом году получил Кристофер Нолан за свою работу над фильмом "Оппенгеймер". В номинации "Лучший актер в драматической роли" признан Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в этом фильме.
Киллиан Мерфи – лучший актер в драматической роли: смотрите видео онлайн
Актером, получившим награду за лучшую драматическую роль в телесериале, стал Киран Калкин за его выступление в мини-сериале "Наследники". Джереми Аллен Уайт был удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший актер в комедийном сериале" за свою игру в ленте "Медведи".
Список победителей выглядит так:
- "Лучший сценарий" : "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари),
- "Лучшая актриса драматического фильма" : Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния"),
- "Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле" : Пол Джаматти ("Оставленные"),
- "Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле" : Эмма Стоун ("Бедолахи"),
- "Лучший актер второго плана" : Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"),
- "Лучшая актриса второго плана" : Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"),
- "Лучшая музыка" : Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер"),
- "Лучшая песня" : What Was I Made For? Билли Айлиш ("Барби"),
- "Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения" : "Ссора",
- "Лучший актер в драматическом сериале" : Киран Калкин ("Наследники"),
- "Лучшая актриса в драматическом сериале" : Сара Снук ("Наследники"),
- "Лучший актер второго плана в сериале" : Мэтью Макфейден ("Наследники"),
- "Лучшая актриса второго плана в сериале" : Элизабет Дебики ("Корона"),
- "Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия" : Джереми Аллен Уайт ("Медведь"),
- "Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия" : Айо Эдебири ("Медведь").
"Золотой глобус": что известно о премии
Американская кинопремия, вручаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, установлена с 1944 года за исключительные достижения в кино- и телеиндустрии.
Вручение "Золотого глобуса" маркирует начало сезона разных кинопремий и наград, обычно завершаясь церемонией вручения "Оскара". Традиционно вручение проходит после голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.
В современном свете "Золотой глобус" – одна из самых престижных наград американской киноиндустрии.