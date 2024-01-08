Объявили победителей "Золотого глобуса 2024": какой фильм получил наибольшее количество наград

Ночью 8 января в Лос-Анджелесе прошла уже 81-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". В этом году победителей объявляли в 27 категориях.

Узнайте в материале, какие фильмы попали в список победителей, а также какая лента стала абсолютным триумфатором. А также, какая кинокартина получила больше номинаций.

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Состоялась премия "Золотой глобус" 2024 года: список победителей

В обычный перечень номинаций добавили две новые категории: "Лучшее стендап-комедийное выступление на телевидении" да "За выдающиеся достижения в кинематографии и кассовых сборах".

Фильм "Барби" и сериал "Наследники" были лидерами по количеству номинаций в этом году, оба получили по 9 шансов на получение награды. В конкурсе с ними соревновались кинолента "Оппенгеймер" и телесериалы "Медведь" и "Убийства в одном здании".

В итоге победителями этого года стали следующие фильмы и сериалы:

"Оппенгеймер" получил награду в номинации "Драма" ,

, "Бедолахи" были признаны лучшими в категории "Комедия или мюзикл" ,

, "Медведь" стал победителем в номинации "Комедийный сериал" ,

, "Наследники" получили признание в категории "Драматический сериал".

Фильм "Анатомия падения" был признан лучшим фильмом на иностранном языке, а среди анимационных лент лидерство завоевал "Как ты живешь?".

Титул лучшего режиссера в этом году получил Кристофер Нолан за свою работу над фильмом "Оппенгеймер". В номинации "Лучший актер в драматической роли" признан Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в этом фильме.

Киллиан Мерфи – лучший актер в драматической роли: смотрите видео онлайн

Актером, получившим награду за лучшую драматическую роль в телесериале, стал Киран Калкин за его выступление в мини-сериале "Наследники". Джереми Аллен Уайт был удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший актер в комедийном сериале" за свою игру в ленте "Медведи".

Список победителей выглядит так:

"Лучший сценарий" : "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари),

: "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари), "Лучшая актриса драматического фильма" : Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния"),

: Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния"), "Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле" : Пол Джаматти ("Оставленные"),

: Пол Джаматти ("Оставленные"), "Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле" : Эмма Стоун ("Бедолахи"),

: Эмма Стоун ("Бедолахи"), "Лучший актер второго плана" : Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"),

: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), "Лучшая актриса второго плана" : Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"),

: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), "Лучшая музыка" : Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер"),

: Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер"), "Лучшая песня" : What Was I Made For? Билли Айлиш ("Барби"),

"Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения" : "Ссора",

: "Ссора", "Лучший актер в драматическом сериале" : Киран Калкин ("Наследники"),

: Киран Калкин ("Наследники"), "Лучшая актриса в драматическом сериале" : Сара Снук ("Наследники"),

: Сара Снук ("Наследники"), "Лучший актер второго плана в сериале" : Мэтью Макфейден ("Наследники"),

: Мэтью Макфейден ("Наследники"), "Лучшая актриса второго плана в сериале" : Элизабет Дебики ("Корона"),

: Элизабет Дебики ("Корона"), "Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия" : Джереми Аллен Уайт ("Медведь"),

: Джереми Аллен Уайт ("Медведь"), "Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия" : Айо Эдебири ("Медведь").

"Золотой глобус": что известно о премии

Американская кинопремия, вручаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, установлена с 1944 года за исключительные достижения в кино- и телеиндустрии.

Вручение "Золотого глобуса" маркирует начало сезона разных кинопремий и наград, обычно завершаясь церемонией вручения "Оскара". Традиционно вручение проходит после голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

В современном свете "Золотой глобус" – одна из самых престижных наград американской киноиндустрии.