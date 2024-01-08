Дізнайтесь в матеріалі, які фільми потрапили до списку переможців, а також, яка стрічка стала абсолютним тріумфатором. А також, яка кінокартина отримала найбільше номінацій.

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Відбулась премія "Золотий глобус" 2024: список переможців

До звичайного переліку номінацій додали дві нові категорії: "Найкращий стендап-комедійний виступ на телебаченні" та "За видатні досягнення в кінематографії та касових зборах".

Фільм "Барбі" та серіал "Спадкоємці" були лідерами за кількістю номінацій цього року, обидва отримали по 9 шансів на отримання нагороди. У конкурсі з ними змагались також кінострічка "Оппенгеймер" та телесеріали "Ведмідь" і "Вбивства в одній будівлі".

У підсумку переможцями цього року стали такі фільми та серіали:

"Оппенгеймер" отримав нагороду в номінації "Драма" ,

, "Бідолахи" були визнані кращими в категорії "Комедія чи мюзикл" ,

, "Ведмідь" став переможцем у номінації "Комедійний серіал" ,

, "Спадкоємці" отримали визнання в категорії "Драматичний серіал".

Фільм "Анатомія падіння" був визнаний кращим фільмом іноземною мовою, а серед анімаційних стрічок лідерство здобув "Як ти живеш?".

Титул найкращого режисера цього року отримав Крістофер Нолан за свою роботу над фільмом "Оппенгеймер". У номінації "Найкращий актор у драматичній ролі" визнано Кілліана Мерфі, який виконав головну роль у цьому фільмі.

Кілліан Мерфі – найкращий актор у драматичній ролі: дивіться відео онлайн

Актором, який отримав нагороду за найкращу драматичну роль у телесеріалі, став Кіран Калкін за його виступ у мінісеріалі "Спадкоємці". Джеремі Аллен Вайт був удостоєний "Золотого глобуса" в категорії "Найкращий актор у комедійному серіалі" за свою гру у стрічці "Ведмеді".

Список переможців виглядає так:

" Найкращий сценарій" : "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі),

: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі), "Найкраща акторка драматичного фільму" : Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні"),

: Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні"), "Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі" : Пол Джаматті ("Залишені"),

: Пол Джаматті ("Залишені"), "Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі" : Емма Стоун ("Бідолахи"),

: Емма Стоун ("Бідолахи"), "Найкращий актор другого плану" : Роберт Дауні–молодший ("Оппенгеймер"),

: Роберт Дауні–молодший ("Оппенгеймер"), "Найкраща акторка другого плану" : Давайн Джой Рендольф ("Залишені"),

: Давайн Джой Рендольф ("Залишені"), "Найкраща музика" : Людвіг Ґоранссон ("Оппенгеймер"),

: Людвіг Ґоранссон ("Оппенгеймер"), "Найкраща пісня": What Was I Made For? Біллі Айліш ("Барбі"),

"Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення" : "Сварка",

: "Сварка", "Найкращий актор у драматичному серіалі" : Кіран Калкін ("Спадкоємці"),

: Кіран Калкін ("Спадкоємці"), "Найкраща акторка у драматичному серіалі" : Сара Снук ("Спадкоємці"),

: Сара Снук ("Спадкоємці"), "Найкращий актор другого плану в серіалі" : Метью Макфейден ("Спадкоємці"),

: Метью Макфейден ("Спадкоємці"), "Найкраща акторка другого плану в серіалі" : Елізабет Дебікі ("Корона"),

: Елізабет Дебікі ("Корона"), "Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія" : Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь"),

: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь"), "Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія": Айо Едебірі ("Ведмідь").

"Золотий глобус": що відомо про премію

Американську кінопремію, яка вручається Голлівудською асоціацією іноземної преси, встановлено з 1944 року за винятковими досягненнями в кіно- та телеіндустрії.

Вручення "Золотого глобусу" маркує початок сезону різних кінопремій і нагород, зазвичай завершуючись церемонією вручення Оскара. Традиційно вручення відбувається після голосування 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

В сучасному світлі "Золотий глобус" є однією з найпрестижніших нагород американської кіноіндустрії.