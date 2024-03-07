Лидер вас удивит: Forbes обнародовал рейтинг самых дорогих актеров 2023 года

Согласно подсчетам Forbes, 10 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда за 2023 год заработали 449 миллионов долларов. Они в основном получили свои доходы от успешных выходов их фильмов в прокат.

Смотрите в материале, какой список сформировал Forbes. А также узнайте, какие популярные мировые актеры вошли в этот перечень и о каких суммах идет речь.

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Список самых высокооплачиваемых актеров 2023 года

Адам Сэндлер возглавил рейтинг

В 2023 году он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских актеров по версии журнала Forbes, заработав в течение прошлого года 73 миллиона долларов.

Значительную часть его дохода обеспечило сотрудничество с Netflix, где с 2014 года актер снялся в восьми фильмах для этой стриминговой платформы, а также выступил продюсером нескольких других картин. Только в течение первых шести месяцев 2023 года подписчики Netflix потратили более 500 миллионов часов на просмотр фильмов с участием Сэндлера.

В 2023 году на Netflix вышли фильмы, в которых участвовал актер, такие как "Загадочное убийство", "Ты не приглашен на мою бат-мицву" и "Лео".

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме этого, Сэндлер сыграл главную роль в фильме "Космонавт", которую Netflix выпустил в марте 2024 года.

Кто еще попал в рейтинг Forbes

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes заняла Марго Робби, исполнившая главную роль в фильме "Барби". В течение 2023 года актриса заработала 59 миллионов долларов.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

На третьем месте расположился Том Круз, который получил 45 миллионов долларов, в частности благодаря успешному выходу седьмой части шпионского боевика "Миссия невыполнима".

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за 2023 год вошли: