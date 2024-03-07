Дивіться в матеріалі, який список сформував Forbes. А також дізнайтесь, які популярні світові актори увійшли у цей перелік і про які суми йдеться.

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Список найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

Адам Сендлер очолив рейтинг

У 2023 році він очолив рейтинг найвище оплачуваних голлівудських акторів за версією журналу Forbes, заробивши протягом минулого року 73 мільйони доларів.

Значну частину його доходу забезпечила співпраця з Netflix, де від 2014 року актор знявся у восьми фільмах для цієї стрімінгової платформи, а також виступив продюсером кількох інших картин. Тільки протягом перших шести місяців 2023 року підписники Netflix витратили понад 500 мільйонів годин на перегляд фільмів з участю Сендлера.

У 2023 році на Netflix вийшли фільми, в яких брав участь актор, такі як "Загадкове вбивство", "Тебе не запрошено на мою бат-міцву" та "Лео".

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім цього, Сендлер зіграв головну роль у стрічці "Космонавт", яку Netflix випустив у березні 2024 року.

Хто ще потрапив до рейтингу Forbes

Друге місце в рейтингу найбільш високооплачуваних акторів за версією Forbes зайняла Марго Роббі, що виконала головну роль у фільмі "Барбі". Протягом 2023 року акторка заробила 59 мільйонів доларів.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

На третьому місці розташувався Том Круз, який отримав 45 мільйонів доларів, зокрема завдяки успішному виходу сьомої частини шпигунського бойовика "Місія нездійсненна".

Також у рейтинг найвище оплачуваних акторів за 2023 рік увійшли: