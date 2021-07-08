Премьера первого эпизода культовой "Сплетницы" заинтриговала главной героиней
Источник:JustJared
В премьере сериала Gossip Girl фанаты познакомились с новым поколением учениц частной школы Нью-Йорка, и драма однозначно вышла на новый уровень. О сюжете первого эпизода "Сплетницы", актерах и других подробностях – подробнее на Кино 24.
В дебютном эпизоде начало нового учебного года в элитной Констанс Сент-Джуд в Верхнем Ист-Сайде знаменует прибытие новичка, который вскоре оказывается в центре внимания. В то время, как другие студенты цепляются за свою комфортную и гламурную жизнь, чье-то таинственное присутствие грозит перевернуть статус-кво.
К теме Культовый сериал "Сплетница" возвращается: HBO опубликовал тизер и сообщил дату премьеры
Сплетница – Кейт Келлер!
Выяснилось, что "Сплетницу" возглавляет Кейт Келлер, которую играет Тави Гевинсон. Ее персонажа до последнего держали в секрете.
Тави Гевинсон в сериале "Сплетница" / JustJared
Кейт – учительница в частной школе, которая очень рано столкнулась с Жюльеном Келловеем (Джордан Александр). Во время разговора с коллегами в учительской, один из них, который ходил в школу одновременно с оригинальным составом, вспоминает о Сплетнице.
Кейт вместе с троицей единомышленников (на фото ниже, их играют Рана Рой, Адам Ченлер-Берат и Меган Фергюсон) решили перезапустить "Сплетницу" сами, чтобы обратить на себя внимание студентов и направить их в правильном направлении.
Рана Рой, Адам Ченлер-Берат и Меган Фергюсон / JastJared
Также выяснилось, что Кейт – писательница, поэтому именно она берет на себя управленческие обязанности и ведет аккаунт Gossip Girl в Instagram на своем телефоне, но все они работают вместе, чтобы получить все сплетни и даже фотографии!
Кто такая Тави Гевинсон?Тави Гевинсон – американская писательница, редактор журнала и актриса. Она привлекла внимание в возрасте 12 лет благодаря своему модному блогу Style Rookie. А в 15 лет она переключила свое внимание на поп-культуру и феминистическую дискуссию.
Кто из актеров принял участие в "Сплетнице"
- Эмили Элин Линд,
- Уитни Пик,
- Джейсон Готей,
- Джонатан Фернандес,
- Эли Браун,
- Томас Догерти,
- Зион Морено.
"Сплетница" 2021: смотрите тизер сериала