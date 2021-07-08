Премьера первого эпизода культовой "Сплетницы" заинтриговала главной героиней

В премьере сериала Gossip Girl фанаты познакомились с новым поколением учениц частной школы Нью-Йорка, и драма однозначно вышла на новый уровень. О сюжете первого эпизода "Сплетницы", актерах и других подробностях – подробнее на Кино 24.

В дебютном эпизоде ​​начало нового учебного года в элитной Констанс Сент-Джуд в Верхнем Ист-Сайде знаменует прибытие новичка, который вскоре оказывается в центре внимания. В то время, как другие студенты цепляются за свою комфортную и гламурную жизнь, чье-то таинственное присутствие грозит перевернуть статус-кво.

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Сплетница – Кейт Келлер!

Выяснилось, что "Сплетницу" возглавляет Кейт Келлер, которую играет Тави Гевинсон. Ее персонажа до последнего держали в секрете.



Тави Гевинсон в сериале "Сплетница" / JustJared

Кейт – учительница в частной школе, которая очень рано столкнулась с Жюльеном Келловеем (Джордан Александр). Во время разговора с коллегами в учительской, один из них, который ходил в школу одновременно с оригинальным составом, вспоминает о Сплетнице.

Кейт вместе с троицей единомышленников (на фото ниже, их играют Рана Рой, Адам Ченлер-Берат и Меган Фергюсон) решили перезапустить "Сплетницу" сами, чтобы обратить на себя внимание студентов и направить их в правильном направлении.



Рана Рой, Адам Ченлер-Берат и Меган Фергюсон / JastJared

Также выяснилось, что Кейт – писательница, поэтому именно она берет на себя управленческие обязанности и ведет аккаунт Gossip Girl в Instagram на своем телефоне, но все они работают вместе, чтобы получить все сплетни и даже фотографии!

Кто такая Тави Гевинсон? Тави Гевинсон – американская писательница, редактор журнала и актриса. Она привлекла внимание в возрасте 12 лет благодаря своему модному блогу Style Rookie. А в 15 лет она переключила свое внимание на поп-культуру и феминистическую дискуссию.

Кто из актеров принял участие в "Сплетнице"

Эмили Элин Линд,

Уитни Пик,

Джейсон Готей,

Джонатан Фернандес,

Эли Браун,

Томас Догерти,

Зион Морено.

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