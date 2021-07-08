У дебютному епізоді початок нового навчального року в елітній Констанс Сент-Джуд в Верхньому Іст-Сайді знаменує прибуття новачка, який незабаром виявляється в центрі уваги. У той час, як інші студенти чіпляються за своє комфортну і гламурне життя, але чиясь таємнича присутність загрожує перевернути статус-кво.

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Пліткарка – Кейт Келлер!

З'ясувалося, що "Пліткарку" очолює Кейт Келлер, яку грає Таві Гевінсон. ЇЇ персонаж до останнього тримали в секреті.



Таві Гевінсон у серіалі "Пліткарка" / JustJared

Кейт – вчителька у приватній школі, яка дуже рано зіткнулася з Жульєном Келловей (Джордан Олександр). Під час розмови з колегами в учительській, один з них, який ходив в школу одночасно з оригінальним складом, згадує про Пліткарку.

Кейт разом із трійцею однодумців (на фото нижче, їх грають Рана Рой, Адам Ченлер-Берат і Меган Фергюсон) вирішили перезапустити "Пліткарку" самі, щоб звернути на себе увагу студентів і направити їх в правильному напрямку.



Рана Рой, Адам Ченлер-Берат і Меган Фергюсон / JastJared

Також з'ясувалося, що Кейт – письменниця, тому саме вона бере на себе керівницькі обов'язки і веде обліковий запис Gossip Girl в Instagram на своєму телефоні, але всі вони працюють разом, щоб отримати всі плітки і навіть фотографії!

Хто така Таві Гевінсон? Таві Гевінсон – американська письменниця, редактор журналу та актриса. Колись в она привернула увагу у віці 12 років завдяки своєму модному блогу Style Rookie. А д о 15 років вона перемикнула свою увагу на поп-культуру та феміністичну дискусію.

Хто з акторів взяв участь у "Пліткарці"

Емілі Елін Лінд,

Вітні Пік,

Джейсон Готей,

Джонатан Фернандес,

Елі Браун,

Томас Догерті,

Зіон Морено.

"Пліткарка" 2021: дивіться тизер серіалу