У Голлівуді знімають новий сезон популярного серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl). Про це автори проєкту оголосили ще у липні 2019 року .Режисером перезапуску стала 25-річна Карина Еванс ("Снігопад"), а сценарій написав Джошуа Сафран.

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Сюжет перезапуску серіалу "Пліткарка"

Події серіалу відбуваються за 9 років після фіналу 6 сезону. У центру історії – фешн-міленіали з Верхнього Іст-Сайду, які збирають усю інформацію і чутки перш за все, зокрема в інстаграмі.

Нині немає сенсу придумувати якусь пліткарку, яка контролює життя дорослих людей. Це нерозумно й наївно. У цій ідеї було щось справді свіже 10 років тому, але тепер ми всі з вами в якомусь сенсі пліткарки,

– говорять продюсери стрічки.

Вони наголошують також, що Серени ван дер Вудсен, яку грала Блейк Лайвлі, у новій "Пліткарці" не буде.

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За тих 10 років багато чого змінилося: мода, технології, наша щоденний побут. Автори серіалу Джош Шварц і Джошуа Сафран зазначають, що "серіал покаже, як змінив нас розвиток соцмереж".

Десять років тому, коли шоу почалося, люди постійно перевіряли місця через Foursquare й оновлювали своє місце розташування у Facebook,

– розповідає один з творців шоу Джошу Сафран.

"Те, що ми ніколи не зробимо тепер, тому що не хочемо, щоб хтось знав, де ми перебуваємо. Це змінює суть серіалу. Я впевнений, що сучасна епоха втілена в "Пліткарці" як ніколи раніше", – доповнюють автори серіалу.

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За костюми героїв у перезапуску "Пліткарки" відповідає американський стиліст і дизайнер Ерік Дамано, який працював і над першою "Пліткаркою".

"Самоідентифікація, прийняття себе й різноманітність – наші ключові теми, і я можу сказати, що це дуже відрізнятиметься від тієї "Пліткарки", яку ми знали. Наші герої вбрані в речі не тільки класичних брендів, а й багатьох нових. З упевненістю можу сказати, що будуть Chanel і Ferragamo, яких ми об’єднаємо з Balenciaga й Staud", – зазначає Ерік Дамано.

Актори перезавантаження серіалу "Пліткарка"

Емілі Елін Лінд

Вітні Пік

Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Елі Браун

Таві Гевінсон

Томас Догерті

Адам Чанлер-Берат

Зіон Морено

Новий сезон складатиметься з 9-10 серій, прем'єра яких запланована на 8 липня 2021 року.