У Голлівуді знімають новий сезон популярного серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl). Про це автори проєкту оголосили ще у липні 2019 року .Режисером перезапуску стала 25-річна Карина Еванс ("Снігопад"), а сценарій написав Джошуа Сафран.
Читайте також Від містера Біга й Шарлотти до Ейдана й Стіва: хто зіграє в перезапуску "Секс і місто"
Сюжет перезапуску серіалу "Пліткарка"
Події серіалу відбуваються за 9 років після фіналу 6 сезону. У центру історії – фешн-міленіали з Верхнього Іст-Сайду, які збирають усю інформацію і чутки перш за все, зокрема в інстаграмі.
Нині немає сенсу придумувати якусь пліткарку, яка контролює життя дорослих людей. Це нерозумно й наївно. У цій ідеї було щось справді свіже 10 років тому, але тепер ми всі з вами в якомусь сенсі пліткарки,
– говорять продюсери стрічки.
Вони наголошують також, що Серени ван дер Вудсен, яку грала Блейк Лайвлі, у новій "Пліткарці" не буде.
Перезапуск серіалу "Пліткарка" 2021: дивіться тизер
За тих 10 років багато чого змінилося: мода, технології, наша щоденний побут. Автори серіалу Джош Шварц і Джошуа Сафран зазначають, що "серіал покаже, як змінив нас розвиток соцмереж".
Десять років тому, коли шоу почалося, люди постійно перевіряли місця через Foursquare й оновлювали своє місце розташування у Facebook,
– розповідає один з творців шоу Джошу Сафран.
"Те, що ми ніколи не зробимо тепер, тому що не хочемо, щоб хтось знав, де ми перебуваємо. Це змінює суть серіалу. Я впевнений, що сучасна епоха втілена в "Пліткарці" як ніколи раніше", – доповнюють автори серіалу.
Цікаво 7 довгоочікуваних кінопрем'єр червня 2021 року
"Самоідентифікація, прийняття себе й різноманітність – наші ключові теми, і я можу сказати, що це дуже відрізнятиметься від тієї "Пліткарки", яку ми знали. Наші герої вбрані в речі не тільки класичних брендів, а й багатьох нових. З упевненістю можу сказати, що будуть Chanel і Ferragamo, яких ми об’єднаємо з Balenciaga й Staud", – зазначає Ерік Дамано.
Актори перезавантаження серіалу "Пліткарка"
- Емілі Елін Лінд
- Вітні Пік
- Джейсон Готей
- Джонатан Фернандес
- Елі Браун
- Таві Гевінсон
- Томас Догерті
- Адам Чанлер-Берат
- Зіон Морено