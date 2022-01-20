Показ фильма о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17 состоятся 21 и 23 января. Онлайн-просмотр фильма будет доступен для зрителей на территории США по фестивальным абонементам и билетам. Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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О чем идет речь в драме "Клондайк"

Фильм рассказывает о местной семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Фильм борется за простор в человеке, в воображении зрителя, в чувствах. Даже в онлайн-формате, мы верим, что "Клондайк" найдет своего зрителя в США,

− комментирует премьеру режиссер Марина Эр Горбач.

Главные роли в фильме исполнили:

Оксана Черкашина ("Плохие дороги");

Сергей Шадрин ("Черный ворон");

Олег Щербина ("Черкассы").

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

"Клондайк": фотографии ленты / Фото пресс-службы фильма

Международное признание драмы и победы

Клондайк – новый фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный в копродукции с Турцией. В мае 2021 года лента стала одним из двух проектов, которые поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция в категории международной копродукции. В Украине проект фильма стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.

В 2020 году кинопроект "Клондайка" победил на международном конкурсе сценариев 12 Punto медиахолдинга TRT, гарантировавшего телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" был представлен в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия).

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Что известно о Марине Эр Горбаче и творческой команде ленты

Марина Эр Горбач – украинский режиссер, сценарист, продюсер и член европейской киноакадемии. Выпускница Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также Школы режиссерского мастерства Анджея Вайды. "Клондайк" является четвертой полнометражной работой Марины ("Омар и мы", "Люби меня", "Гарчание черных псов"), она также автор сценария.

Оператором и сопродюсером "Клондайка" выступил Святослав Булаковский, основатель украинской кинокомпании Kedr Film. Копродюсер ленты – Мехмет Багадир Эр и его продюсерская компания Protim V.P.

"Клондайк" 2021: смотрите тизер фильма