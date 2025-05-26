Новый глава Молодого театра прокомментировал свое назначение: "О плане работы говорить рано"

На днях стало известно, что Киевский национальный академический Молодой театр возглавил театральный режиссер Станислав Моисеев. Ранее директором, художественным руководителем был Андрей Белоус, обвиненный в сексуальных домогательствах.

Моисеев прокомментировал свою новую должность. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание "Гордон".

Тоже интересно Получила "Золотую Дзигу" и сыграла возлюбленную Довбуша: где сейчас актриса Дарья Плахтий

Станислав Моисеев кратко высказался о своем назначении. По его словам, говорить о плане работы рано.

Пока что о плане работы говорить рано. Очевидно, через месяц это будет возможно,

– сказал театральный режиссер.

Что этому предшествовало