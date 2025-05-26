Новый глава Молодого театра прокомментировал свое назначение: "О плане работы говорить рано"
- Станислав Моисеев назначен руководителем Киевского национального академического Молодого театра.
- Предыдущий руководитель Андрей Белоус был обвинен в сексуальных домогательствах.
На днях стало известно, что Киевский национальный академический Молодой театр возглавил театральный режиссер Станислав Моисеев. Ранее директором, художественным руководителем был Андрей Белоус, обвиненный в сексуальных домогательствах.
Моисеев прокомментировал свою новую должность. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание "Гордон".
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Станислав Моисеев кратко высказался о своем назначении. По его словам, говорить о плане работы рано.
Пока что о плане работы говорить рано. Очевидно, через месяц это будет возможно,
– сказал театральный режиссер.
Что этому предшествовало
Напомним, что долгое время директором, художественным руководителем Молодого театра был театральный режиссер и преподаватель КНУТКиТ имени И.К. Карпенко-Карого Андрей Белоус.
В январе 2025 года София Сапожник обвинила его в сексуальных домогательствах. Впоследствии другие студентки и актрисы начали заявлять о неподобающем поведении мужчины.
14 мая Андрей Белоус заявил, что уволился из Молодого театра добровольно. В то же время он отвергает обвинения в сексуальных домогательствах.
23 мая сообщили, что Молодой театр возглавит Станислав Моисеев.