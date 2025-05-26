Новий очільник Молодого театру прокоментував своє призначення: "Про план роботи говорити зарано"

Днями стало відомо, що Київський національний академічний Молодий театр очолив театральний режисер Станіслав Мойсеєв. Раніше директором, художнім керівником був Андрій Білоус, звинувачений у сексуальних домаганнях.

Мойсеєв прокоментував свою нову посаду. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання "Гордон".

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Станіслав Мойсеєв коротко висловився про своє призначення. За його словами, говорити про план роботи зарано.

Поки що про план роботи говорити зарано. Очевидно, за місяць це буде можливо,

– сказав театральний режисер.

Що цьому передувало