Тепер посаду займе його колишній керівник, режисер Станіслав Мойсеєв. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Суспільне Культура.

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Що відомо про Станіслава Мойсеєва

Відомо, що Станіславу Мойсєєву, який тепер очолить Київський Молодий театр, 66 років. Він – театральний режисер, доцент кафедри акторського мистецтва Університету імені Карпенка-Карого, а також колишній художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Його називають одним із найвпливовіших театральних режисерів. Це визначили ще у 2014 році театральні журналісти у виданні "Дзеркало тижня". Творчий доробок Мойсєєва як режисера-постановника становить понад 60 вистав. Відомо, що Молодий театр він очолював із 1996 по 2012 рік.

Разом із Мойсєєвим Молодий театр пережив реформи, оновлення репертуару, а також співпрацю з багатьма українськими та закордонними режисерами.

Крім того, відомо, що Станіслав Мойсєєв є чоловіком акторки Рими Зюбіної, яка також протестувала проти того, щоб Білоуса залишили на посаді в Молодому театрі через звинувачення у сексуальних домаганнях. Відомою є і стійка проукраїнська позиція Рими Зюбіної – вона давно відмовилася зніматися з російськими акторами.

Також відомо, що Мойсєєв співпрацював із письменником Юрієм Андруховичем, у результаті чого з'явилася вистава "Московіада". У 2006 році він був номінований у категорії "Найкраща режисерська робота".

Нагадаємо, що 14 травня Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Молодого театру. Причиною стали звинувачення у сексуальних домаганнях і непристойних повідомленнях студенткам.