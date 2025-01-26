О трагической утрате сообщает 24 Канал со ссылкой на жену кинорежиссера Ларису Титаренко.

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Режиссер Станислав Притула погиб в бою за Украину

Сергею Притуле навеки 40 лет. О его гибели сообщила жена Лариса Титаренко. Она не рассказала деталей, как погиб кинорежиссер, только добавила фотографию, на которой указана дата смерти – 22 января.

Каждый день этой войны – и в 2014, и три бесконечных последних года, – я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри,

– написала женщина.

Известно, что Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года. Кинорежиссер закончил 149 школу в Киеве, а после – получил образование в Киевском национальном лингвистическом университете. Станислав работал в Госкино, а затем занимал должность начальника отдела кино в компании FAMILY Production.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память!

Председатель Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич, что Станислав Притула не боялся брать на себя ответственность. Она добавила, что режиссер с первых дней полномасштабной войны был на передовой и давал отпор российским захватчикам.

"Воин, кинопродюсер, незаурядный и неравнодушный человек, погиб. В который раз мы потеряли одного из тех, с кем связывали будущее страны, того, кто не боялся брать на себя ответственность и именно поэтому с первых дней с начала полномасштабного вторжения он был на войне, на переднем крае", – написала Максименко-Довгич.