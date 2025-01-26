Про трагічну втрату повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину кінорежисера Ларису Титаренко.

Дивіться також Понад 40 років присвятив херсонському театру: помер актор Василь Чорношкур

Режисер Станіслав Притула загинув у бою за Україну

Сергію Притулі навіки 40 років. Про його загибель повідомила дружина Лариса Титаренко. Вона не розповіла деталей, як загинув кінорежисер, лише додала світлину, на якій вказано дату смерті – 22 січня.

Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, – я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині,

– написала жінка.

Відомо, що Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року. Кінорежисер закінчив 149 школу у Києві, а після – здобув освіту у Київському національному лінгвістичному університеті. Станіслав працював у Держкіно, а згодом обіймав посаду начальника відділу кіно в компанії FAMILY Production.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла і вічна пам'ять!

Голова Української гільдії режисерів Жанна Максименко-Довгич, що Станіслав Притула не боявся брати на себе відповідальність. Вона додала, що режисер з перших днів повномасштабної війни був на передовій і давав відсіч російським загарбникам.

"Воїн, кінопродюсер, непересічна і небайдужа людина, загинув. Укотре ми втратили одного з тих, з ким пов'язували майбутнє країни, того, хто не боявся брати на себе відповідальність і саме тому з перших днів з початку повномасштабного вторгнення він був на війні, на передньому краї", – написала Максименко-Довгич.