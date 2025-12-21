"Бэмби", "Леди и Бродяга" и другие: 20 культовых мультфильмов, которые помнит каждый

Многие обожают пересматривать старые мультфильмы, ведь они имеют особую атмосферу и на некоторое время возвращают в беззаботное детство. Даже спустя годы любимые сюжеты остаются в памяти.

В материале читайте о мультфильмах, которые помнит каждый. Среди них: "101 далматинец", "Леди и Бродяга", "Бэмби", "Белоснежка и семь гномов", пишет 24 Канал со ссылкой на miss_rekota.

Любимые мультфильмы, которые помнит каждый

"101 далматинец" (1961)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Мультфильмы, снят по мотивам одноименного романа британской детской писательницы Доди Смит. Лютелла Де Виль похищает всех маленьких далматинцев, что есть в Лондоне, в частности из семьи Понго. Вместе с друзьями он отправляется на поиски щенков.

"101 далматинец" / Кадр из мультфильма

"Леди и Бродяга" (1955)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Это история о любви двух псов. Леди выросла в богатой семье, окружена любовью и роскошью. Ее жизнь меняется после встречи с Бродягой, который живет на улице. Он ценит свободу и умеет выживать без людей.

"Леди и Бродяга" / Кадр из мультфильма

"Бэмби" (1942)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

За основу мультфильма взята одноименная книга Феликса Зальтена. В центре сюжета – олененок Бэмби, который взрослеет вместе со своими друзьями. Жизнь животных меняется, когда в лесу появляется человек. Впереди у Бэмби немало испытаний и опасностей.

"Бэмби" / Кадр из мультфильма

"Белоснежка и семь гномов" (1937)

Рейтинг IMDb: –

В мультфильме рассказывается о принцессе Белоснежке, которая имеет злую мачеху. Последняя считала, что является самой красивой женщиной в мире, поэтому разозлилась, когда падчерица превзошла ее. По приказу мачехи, лесничий должен был отвезти Белоснежку в лес и убить ее, однако мужчина позволил девушке убежать.

"Белоснежка и семь гномов" / Кадр из мультфильма

