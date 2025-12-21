"Бэмби", "Леди и Бродяга" и другие: 20 культовых мультфильмов, которые помнит каждый
- Статья перечисляет классические мультфильмы, такие как "101 далматинец", "Леди и Бродяга", "Бэмби" и "Белоснежка и семь гномов".
- Каждый мультфильм имеет краткое описание сюжета, а некоторые – еще и рейтинг IMDb.
Многие обожают пересматривать старые мультфильмы, ведь они имеют особую атмосферу и на некоторое время возвращают в беззаботное детство. Даже спустя годы любимые сюжеты остаются в памяти.
В материале читайте о мультфильмах, которые помнит каждый. Среди них: "101 далматинец", "Леди и Бродяга", "Бэмби", "Белоснежка и семь гномов", пишет 24 Канал со ссылкой на miss_rekota.
Любимые мультфильмы, которые помнит каждый
"101 далматинец" (1961)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Мультфильмы, снят по мотивам одноименного романа британской детской писательницы Доди Смит. Лютелла Де Виль похищает всех маленьких далматинцев, что есть в Лондоне, в частности из семьи Понго. Вместе с друзьями он отправляется на поиски щенков.
"Леди и Бродяга" (1955)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Это история о любви двух псов. Леди выросла в богатой семье, окружена любовью и роскошью. Ее жизнь меняется после встречи с Бродягой, который живет на улице. Он ценит свободу и умеет выживать без людей.
"Бэмби" (1942)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
За основу мультфильма взята одноименная книга Феликса Зальтена. В центре сюжета – олененок Бэмби, который взрослеет вместе со своими друзьями. Жизнь животных меняется, когда в лесу появляется человек. Впереди у Бэмби немало испытаний и опасностей.
"Белоснежка и семь гномов" (1937)
- Рейтинг IMDb: –
В мультфильме рассказывается о принцессе Белоснежке, которая имеет злую мачеху. Последняя считала, что является самой красивой женщиной в мире, поэтому разозлилась, когда падчерица превзошла ее. По приказу мачехи, лесничий должен был отвезти Белоснежку в лес и убить ее, однако мужчина позволил девушке убежать.
Еще несколько любимых мультфильмов:
- "Все псы попадают в рай"
- "Русалочка"
- "Оливер и компания"
- "Земля до начала времен"
- "Американский хвост"
- "Черный котел"
- "Лис и охотничий пес"
- "Робин Гуд"
- "Коты-аристократы"
- "Меч в камне"
- "Спящая красавица"
- "Питер Пэн"
- "Алиса в стране чудес"
- "Золушка"
- "Дамбо"
- "Пиноккио"