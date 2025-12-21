"Бембі", "Леді та Волоцюга" й інші: 20 культових мультфільмів, які пам'ятає кожен
Чимало людей обожнюють передивлятися старі мультфільми, адже вони мають особливу атмосферу і на деякий час повертають у безтурботне дитинство. Навіть через роки улюблені сюжети залишаються у пам'яті.
У матеріалі читайте про мультфільми, які пам'ятає кожен. Серед них: "101 далматинець", "Леді та Волоцюга", "Бембі", "Білосніжка та семеро гномів", пише 24 Канал з посиланням на miss_rekota.
Улюблені мультфільми, які пам'ятає кожен
"101 далматинець" (1961)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Мультфільми, знятий за мотивами однойменного роману британської дитячої письменниці Доді Сміт. Лютелла Де Віль викрадає всіх маленьких далматинців, що є в Лондоні, зокрема з сім'ї Понго. Разом із друзями він відправляється на пошуки цуценят.
"Леді та Волоцюга" (1955)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Це історія про кохання двох псів. Леді виросла у багатій родині, оточена любов'ю і розкішшю. Її життя змінюється після зустрічі з Волоцюгою, який живе на вулиці. Він цінує свободу і вміє виживати без людей.
"Бембі" (1942)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
За основу мультфільму взята однойменна книга Фелікса Зальтена. У центрі сюжету – оленятко Бембі, який дорослішає разом зі своїми друзями. Життя тварин змінюється, коли в лісі з'являється людина. Попереду у Бембі чимало випробувань і небезпек.
"Білосніжка та семеро гномів" (1937)
- Рейтинг IMDb: –
У мультфільми розповідається про принцесу Білосніжку, яка має злу мачуху. Остання вважала, що є найвродливішою жінкою у світі, тож розлютилась, коли падчерка перевершила її. За наказом мачухи, лісничий мав відвезти Білосніжку до лісу і вбити її, однак чоловік дозволив дівчині втекти.
Ще кілька улюблених мультфільмів:
- "Усі собаки потрапляють до раю"
- "Русалонька"
- "Олівер і компанія"
- "Земля первісних часів"
- "Американський хвіст"
- "Чорний казан"
- "Лис і мисливський пес"
- "Робін Гуд"
- "Коти-аристократи"
- "Меч у камені"
- "Спляча красуня"
- "Пітер Пен"
- "Аліса в країні чудес"
- "Попелюшка"
- "Дамбо"
- "Піноккіо"