У матеріалі читайте про мультфільми, які пам'ятає кожен. Серед них: "101 далматинець", "Леді та Волоцюга", "Бембі", "Білосніжка та семеро гномів"

Улюблені мультфільми, які пам'ятає кожен

"101 далматинець" (1961)

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10

Мультфільми, знятий за мотивами однойменного роману британської дитячої письменниці Доді Сміт. Лютелла Де Віль викрадає всіх маленьких далматинців, що є в Лондоні, зокрема з сім'ї Понго. Разом із друзями він відправляється на пошуки цуценят.

"Леді та Волоцюга" (1955)

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10

Це історія про кохання двох псів. Леді виросла у багатій родині, оточена любов'ю і розкішшю. Її життя змінюється після зустрічі з Волоцюгою, який живе на вулиці. Він цінує свободу і вміє виживати без людей.

"Бембі" (1942)

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10

За основу мультфільму взята однойменна книга Фелікса Зальтена. У центрі сюжету – оленятко Бембі, який дорослішає разом зі своїми друзями. Життя тварин змінюється, коли в лісі з'являється людина. Попереду у Бембі чимало випробувань і небезпек.

"Білосніжка та семеро гномів" (1937)

  • Рейтинг IMDb: –

У мультфільми розповідається про принцесу Білосніжку, яка має злу мачуху. Остання вважала, що є найвродливішою жінкою у світі, тож розлютилась, коли падчерка перевершила її. За наказом мачухи, лісничий мав відвезти Білосніжку до лісу і вбити її, однак чоловік дозволив дівчині втекти.

Ще кілька улюблених мультфільмів:

  • "Усі собаки потрапляють до раю"
  • "Русалонька"
  • "Олівер і компанія"
  • "Земля первісних часів"
  • "Американський хвіст"
  • "Чорний казан"
  • "Лис і мисливський пес"
  • "Робін Гуд"
  • "Коти-аристократи"
  • "Меч у камені"
  • "Спляча красуня"
  • "Пітер Пен"
  • "Аліса в країні чудес"
  • "Попелюшка"
  • "Дамбо"
  • "Піноккіо"