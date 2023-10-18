24 Канал подготовил для вас подборку из 5 лучших старинных фильмов украинского производства, которые точно оценят настоящие кинолюбы. Включайте вместе с семьей и наслаждайтесь колоритом старого украинского кино, о котором читайте дальше.

Интересно 4 документальных фильма о киберспорте, которые будут интересны не только игрокам

"Тени забытых предков"

Год: 1965

Жанр: художественный

Рейтинг IMDb: 7.8

Один из лучших фильмов в истории украинского кино снял Сергей Параджанов. О малом гуцуле Иванке Палийчуке, который становится свидетелем смерти своего брата Олексы и убийства своего отца во время конфликта с мужем из вражеского рода Гутенюков. Во время этих событий Иванко случайно знакомится с Маричкой, дочерью убийцы его отца, и даже дает ей пощечину, выбрасывая ее платок в реку. Однако вместо вражды между ними возникает удивительная приязнь. Иван и Маричка растут вместе и влюбляются друг в друга. Но их семья возмущена этими отношениями, помня о вражде между родами. Маричка предполагает, что им никогда не быть вместе, но, возможно, настоящая любовь сможет преодолеть какие-либо препятствия.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голод-33"

Год: 1991

Жанр : драма

Рейтинг IMDb: 7.4

Эту трагедию зритель увидит глазами голодного ребенка. В 1932 году был издан московский указ, приведший к миллионам смертей. Зря, что был урожайный год, потому что у людей отобрали все запасы, а также всю еду и скот под видом создания "колхозов". Когда у крестьян ничего не осталось, они отправились на поля в поисках семян, и возник запрет на уборку колосьев. Поэтому не оставалось ничего, кроме как есть сорняки и мышей, а позже началась ситуация с каннибализмом. В центре сюжета оказалась обычная крестьянская семья: дети, отец, мать и старуха. Но от голода их становилось все меньше и меньше.

"Голод-33": смотрите фильм онлайн

"Такая поздняя, такая теплая осень"

Год: 1981

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7.8

Русак из Буковины покидает бедные земли родины и решает вместе со своей маленькой дочерью Орисей отправиться в Канаду, искать счастья. Живя на чужбине, он оставил в прошлом память о бедности, именно там выросла его внучка и он похоронил свою дочь. Однако Русак так и не нашел там лучшей участи. Поэтому он, используя услуги Интуриста, решает вернуться в родной край, где когда-то чувствовал вкус счастья. Что ждет главного героя на буковинских холмах, вы увидите в фильме украинского режиссера Ивана Миколайчука.

"Такая поздняя, такая теплая осень": смотрите онлайн фильм

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"Белая птица с черным признаком"

Год: 1972

Жанр: драма, военный

Рейтинг IMDb: 7.5

В небольшой деревне, недалеко от румынской границы, проживает большая семья Леся Звонаря. В ансамбле села играют четверо его сыновей. Однако судьба разведет их пути: Петр присоединяется к красногвардейцам, Орест – к УПА, тогда как младший Богдан остается дома. Однако даже на разных тропах их пути переплетаются то из-за любви, то из-за испытаний, которые они переживают, держа оружие в руках.

"Белая птица с черным признаком": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лесная песня"

Год : 1961

Жанр: драма, фэнтези, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7.7

Фильм был срежиссирован Виктором Ивченко на киностудии имени Александра Довженко в 1961 году. Главную роль в картине исполнила выдающаяся украинская актриса Раиса Недашковская, которая в тот момент имела всего 17 лет. Для нее эта роль Мавки стала не только первой в кино, но и одной из самых знаковых в жизни. Драматическое повествование о любви царицы леса и обычного крестьянина. Однако волшебство леса не смогли увести обычного парня от его земных забот.

"Лесная песня": смотрите онлайн фильм