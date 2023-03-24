Это стало возможным благодаря современным технологиям, используемым в киноиндустрии для создания различных эффектов и цифровых образов. Собственно, это позволяет изменять лицо актеров на экране в связи с различными обстоятельствами.

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В киноиндустрии эта разработка употребляется уже достаточно издавна. К примеру, в фильме "Звездные войны" она была использована для создания цифрового образа актера Питера Кушинга, скончавшегося еще до начала съемок фильма. В ленте "Форсаж 7" ее использовали для создания цифрового образа Пола Уокера, также умершего до завершения съемки.

Эти технологии не обошли вниманием и украинские кинопродюсеры и режиссеры. Как отреагировали украинцы на решение авторов мелодрамы "Последнее письмо любимого" заменить лицо российского актера – читайте в материале 24 Канала.

В новом сериале СТБ заменили лицо российского актера украинским

27 марта на телеканале СТБ выйдет новое шоу с названием "Последнее письмо любимого". Одну из главных ролей в этом сериале должен был исполнить российский актер Прохор Дубравин, публично поддерживающий войну России против Украины. Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина. Сериал не переснимали заново, очевидно, для сохранения бюджета и запланированной даты премьеры.

Реакция сети

"Зачем заменили лицо российского актера украинским?";

"Какая фигня, все отказываются от россиян, а СТБ – это отдельная планета что ли? Боже, стыдно за вас. Деньги, как я вижу, не пахнут? Сколько еще это продлится?".

"Последнее письмо любимого": смотрите трейлер

Известная украинская актриса Елена Светлицкая также высказала свои мысли на этот счет. В своих инстаграм-сторисах она опубликовала кадр из сериала, который ей прислали подписчики. Светлицкая подтвердила предположение о том, чей образ был использован в мелодраме. Оказалось, что лицо Прохора Дубравина заменили Дмитрием Саранским.



В сериале СТБ заменили лицо российского актера / Скриншоты актрисы

Украинский актер Петр Крылов также обратил внимание на этот бред. "Казалось, все хорошо: нас ждет украинский драматический сериал с классными актерами. Но есть одна проблема: один из героев не существует, это дипфейк (методика синтеза изображения человека, основанного на искусственном интеллекте)".

"На самом деле это российский актер Прохор Дубравин, очень много снимавшийся в Украине, однако после вторжения ни слова не оговорившийся о войне. На своей странице в соцсети он поздравляет россиян с днем победы. Неужели Прохор сделал пластическую операцию, чтобы появиться в украинском сериале "Нет! Это сделал телеканал СТБ. После скандала с сериалом "Крепосная" канал очень осторожно относится к появлению россиян в своих продуктах. Лицо, которым заменили Дубравина, взяли у актера Дмитрия Саранскова", – продолжил он.

Крылов сообщил, что когда узнал об этом, то написал Дмитрию и спросил, вообще ли он в курсе. Дмитрий не дал никаких комментариев – ни в фейсбуке, ни в телеграме, хотя и сообщение пересмотрел.

"Почему это происходит? Как сказал когда-то Симон Петлюра, что не так страшны московские вши, как украинские гниды?", – подытожил Крылов.