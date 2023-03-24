Студентка университета Анастасия Чайковская сообщила 24 Каналу, что не может поверить, как такой уважаемый институт как в Ка-Фоскаре поддерживает россиян, спонсирующих войну. Более того, организаторы фестиваля опубликовали в медиа скриншоты из российских СМИ и подчеркнули, что о них "говорит Россия".

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Кинофестиваль в Венеции покажет российские фильмы

Мы не знаем, к кому еще обратиться и как отразиться на этой ситуации. Это недопустимо. Я понимаю, что все поражены новостью об Оскаре. Но я верю, что в нашем случае мы имеем возможность повлиять на ситуацию. Скорее всего, ответственные за фестиваль лица просто не проверяют режиссеров и команды, не с плохим намерением, а просто, потому что им на это "все равно". А теперь университет не готов принять ответственность и исправить ошибку,

– написала студентка.

В конце концов, Университет ответил сознательным студентам: "Накатал письмо, что они очень поддерживают Украину, но они пересмотрели еще раз фильмы внимательно и не нашли там признаков пропаганды".



Кинофестиваль в Венеции покажет российские фильмы / Скриншоты предоставлены 24 каналу

"Это абсурд. Кто их просил смотреть фильмы", – ответила Анастасия. О каких фильмах идет речь?

Фильм 1. Aglaya Merry Christmas! / "Аглая, с Рождеством!"

На сайте фестиваля указано, что режиссер Анастасия Дорожкина – студентка, представляющая Moscow Film School. Однако на сайте этой школы публично говорится, что их студенты работают на известных российских пропагандистских каналах.



Кинофестиваль в Венеции покажет российские фильмы / Скриншоты предоставлены 24 каналу

Фильм 2. Pererug / "Перерог"

Актеры и продюсер этого фильма поддерживают публично войну и сотрудничают с известными пропагандистами и деятелями "культуры" России. Один из актеров организует собрание боевиков ЛНР и призывает убивать украинцев.



Кинофестиваль в Венеции покажет российские фильмы / Скриншоты предоставлены 24 каналу

Фильм 3. Runaway / "Беглец"

Как сообщила Анастасия Чайковская, это самая печальная ситуация из всех трех фильмов. За данным ГУР, Самвел Карапетян – прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с "газпромом" компании "Ташир Холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Один из спонсоров российской агрессии против Украины. Его сын, тоже в совете директоров этой компании, женат на режиссере этого фильма Саломе Кинцурашвили.