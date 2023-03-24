Студентка університету Анастасія Чайковська повідомила 24 Каналу, що не може повірити, як така шанована інституція як у Ка-Фоскарі підтримує росіян, які спонсорують війну. Ба більше, організатори фестивалю опублікували в медіа скриншоти з російських ЗМІ та наголосили, що про них "говорить Росія".

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Кінофестиваль у Венеції покаже російські фільми

Ми не знаємо, до кого ще звернутися і як вплинути на цю ситуацію. Це неприпустимо. Я розумію, що всі вражені новиною про Оскар. Але я вірю, що в нашому випадку ми маємо можливість вплинути на ситуацію. Скоріш за все відповідальні за фестиваль особи просто не перевіряють режисерів та команди, не з поганим наміром, а просто, тому що їм на це "все одно". А тепер університет не готовий прийняти відповідальність та виправити помилку,

– написала студентка.

Зрештою Університет відповів свідомим студентам: "Накатав лист, що вони дуже підтримують Україну, але вони переглянули ще раз фільми уважно і не знайшли там ознак пропаганди".



Кінофестиваль у Венеції покаже російські фільми / Скриншоти надані 24 каналу

"Це абсурд. Хто їх просив дивитися фільми", – відповіла Анастасія. Про які фільми йдеться?

Фільм 1. Aglaya Merry Christmas! / "Аглая, з Різдвом!"

На сайті фестивалю вказано, що режисерка Анастасія Дорожкіна – студентка, яка представляє Moscow Film School. Однак на сайті цієї школи публічно йдеться про те, що їхні студенти працюють на відомих російських пропагандистських каналах.



Кінофестиваль у Венеції покаже російські фільми / Скриншоти надані 24 каналу

Фільм 2. Pererug / "Переруг"

Актори та продюсерка цього фільму підтримують публічно війну та співпрацюють з відомими пропагандистами та діячами "культури" Росії. Один з акторів організовує збори бойовиків ЛНР та закликає вбивати українців.



Кінофестиваль у Венеції покаже російські фільми / Скриншоти надані 24 каналу

Фільм 3. Runaway / "Утікач"

Як повідомила Анастасія Чайковська, це найсумніша ситуація зі всіх трьох фільмів. За даними ГУР, Самвел Карапетян – прокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов’язаної з "газпромом" компанії "Ташир холдинг", в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Один зі спонсорів російської агресії проти України. Його син, який теж в раді директорів цієї компанії, одружений на режисерці цього фільму Саломе Кінцурашвілі.