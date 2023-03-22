У центрі сюжету епізоду – герой Кірк Ван Хутен, який захоплює владу та спалює книги, щоб перекрутити історію під свої потреби. Його гаслом стала фраза: "Очистимо історію заради вашого захисту", передає 24 Канал.

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У новому сезоні "Сімпсонів" висміяли Путіна

Ця серія не залишила байдужими глядачів з України, які побачили в ньому шикарну сатиру та простежили відвертий референс до Путіна. Серія стала якісним пасквілем на тирана, і довгий стіл, який з'явився на екрані, вже став мемом в мережі.

Реакція мережі:

"Шикарна серія, дуже якісно обіграли маразм ху*ла, особливо зі столом";

"Цей довгий стіл виглядає таким знайомим. І жарт про Чорнобаївку був влучним та доречним. Дяка команді за чудовий дубляж!";

"От тільки голос інспектора Чалмерза якось змінився, став молодшим у порівнянні з минулими сезонами";

"Вся серія насправді про Путіна, та про переінакшення історії, а стіл це просто очевидний референс!";

"Ульотна і надзвичайно серйозна серія про дуже важливі цінності. Як заведено писати? "Люто плюсую"? Так от я плюсую іще лютіше. І стьоб над столом Путіна теж прикольний!";

"Ору зі стола".

Нагадаємо, "Сімпсони" став найдовшим в історії мультсеріалом – його показують з 1989 року. На сьогодні вийшло 34 сезони. За сюжетом, подружжя зі Спрінгфілду Гомер та Мардж зі своїми дітьми Бартом, Лізою та Меггі потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх.

Окрім цього, чимало подій у "Сімпсонах" є пророчими, що щоразу вражає глядачів. Зокрема, автори проєкту передбачили, що Дональд Трамп буде президентом, а також вручення Нобелівської премії з економіки Бенгту Гольмстрему, Кубок світу 2014 року та виступ Леді Гаги з видовищним перформансом.

16 серія 34 сезону, до речі, завершився катастрофою, в якій диктатор Ван Хутен, ймовірно, загинув або опинився під завалами павільйону, де проходив пропагандистський захід. Наступна, 17 серія, вийде 23 квітня 2023 року.

До 2025 року також обіцяють ще два сезони "Сімпсонів" – 35 і 36.