Окрім "Сімпсонів", Fox замовив ще два сезони своїх основних анімаційних комедій: "Бургери Боба" та "Гріффіни". Їх планують випустити у 2024 – 2025 роках. Загалом мають на меті зняти 14-й та 15-й сезони "Бургерів Боба", 22-й та 23-й сезони "Гріфінів" та рекордні 35-й та 36-й сезони для "Сімпсонів", розширюючи його статус найтривалішого мультсеріалу в історії.

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"Сімпсони", "Бургери Боба" та "Гріффіни" продовжили ще на два сезони

Цим тріо оновлень ми відзначаємо перевагу в анімації на Fox, наше чудове давнє партнерство з 20th Television, а також блискучих творців і неймовірні голоси, що стоять за цими назавжди улюбленими. Три з лишком десятиліття "Сімпсонів", понад два десятиліття "Гріфінів" і понад десять років "Бургерів Боба" доводять незламну силу анімаційного жанру в нашій мережі та нескінченну симпатію фанатів до цих обурливо смішних комедій,

– сказав Майкл Торн, президент Fox Entertainment зі сценарного програмування.

Усі три шоу нині входять до десятки найкращих комедій сезону 2022 – 2023 років, причому цього року "Сімпсони" стали четвертими, "Гріфіни" — п'ятими, а "Бургери Боба" — другим поспіль сезоном, який очолює список. Крім того, "Гріфіни" нині утримує титул найпопулярнішої програми Fox за всю історію спостережень і продовжує цю тенденцію цього сезону, зібравши в середньому 5,1 мільйона глядачів P2+.

Марсі Проєтто, виконавчий віцепрезидент 20th Television Animation, додала: "З 750 епізодів "Сімпсонів", 400 епізодів "Гріфінів" і 250 епізодів "Бургерів Боба" ми дуже пишаємося тим, що продовжуємо випускати ці три анімаційні хіти анімації. Наші стосунки з Fox за останні три десятиліття дозволили цьому трьом серіалам процвітати, рости та дарувати фанатам неймовірні моменти веселих та зухвалих розваг, і ми дуже раді, що Fox подвоює ставку на кожне із цих культових шоу".

"Сімпсони": коротко про мультсеріал

Мультсеріал "Сімпсони" показують з 1989 року. Сьогодні він став найдовшим в історії анімаційним серіалом. За сюжетом, подружжя зі Спрінгфілду Гомер та Мардж зі своїми дітьми Бартом, Лізою та Меггі потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх. Окрім цього, чимало подій у "Сімпсонах" є пророчими, що щоразу вражає глядачів. Зокрема, автори проєкту передбачили, що Дональд Трамп буде президентом, а також вручення Нобелівської премії з економіки Бенгту Гольмстрему, Кубок світу 2014 року та виступ Леді Гаги з видовищним перформансом.

"Сімпсони": дивіться ролик з найкращими моментами

Нагадаємо, коли Росія напала на Україну, "Сімпсони" підтримали український народ. Гомер, Мардж, Барт, Ліса і Меґґі з’явилися на фото з українським прапором, чим висловили свою солідарність з Україною.