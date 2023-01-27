Кроме "Симпсонов", Fox заказал еще два сезона своих основных анимационных комедий: "Бургеры Боба" и "Гриффины". Их планируют выпустить в 2024-2025 годах. В общем цель снять 14-й и 15-й сезоны "Бургеров Боба", 22-й и 23-й сезоны "Грифинов" и рекордные 35-й и 36-й сезоны для "Симпсонов", расширяя его статус самого длительного мультсериала в истории.

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"Симпсоны", "Бургеры Боба" и "Гриффины" продлили еще на два сезона

Этим трио обновлений мы отмечаем преимущество в анимации на Fox, наше замечательное давнее партнерство с 20th Television, а также блестящих создателей и невероятные голоса, стоящие за этими навсегда любимыми. Три с лишним десятилетия "Симпсонов", более двух десятилетий "Гриффинов" и более десяти лет "Бургеров Боба" доказывают несгибаемую силу анимационного жанра в нашей сети и бесконечную симпатию фанатов к этим возмутительно смешным комедиям,

– сказал Майкл Торн, президент Fox Entertainment по сценарному программированию.

Все три шоу сейчас входят в десятку лучших комедий сезона 2022 – 2023 годов, причем в этом году "Симпсоны" стали четвертыми, "Гриффины" — пятыми, а "Бургеры Боба" — вторым сезоном, возглавляющим список. Кроме того, "Гриффины" ныне удерживает титул самой популярной программы Fox за всю историю наблюдений и продолжает эту тенденцию этого сезона, собрав в среднем 5,1 миллиона зрителей P2+.

Марси Проетто, исполнительный вице-президент 20th Television Animation, добавила: "Из 750 эпизодов "Симпсонов", 400 эпизодов "Гриффинов" и 250 эпизодов "Бургеров Боба" мы очень гордимся тем, что продолжаем выпускать эти три анимационные хиты. Последние три десятилетия позволили этому трем сериалам процветать, расти и дарить фанатам невероятные моменты веселых и дерзких развлечений, и мы очень рады, что Fox удваивает ставку на каждое из этих культовых шоу.

"Симпсоны": коротко о мультсериале

Мультсериал "Симпсоны" показывают с 1989 года. Сегодня он стал самым длинным в истории анимационным сериалом. По сюжету супруги из Спрингфилда Гомер и Мардж со своими детьми Бартом, Лизой и Мэгги попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех. Кроме этого, многие события в "Симпсонах" пророческие, что каждый раз поражает зрителей. В частности, авторы проекта предусмотрели, что Дональд Трамп будет президентом, а также вручение Нобелевской премии по экономике Бенгту Гольмстрему, Кубок мира 2014 года и выступление Леди Гаги со зрелищным перфомансом.

"Симпсоны": смотрите ролик с лучшими моментами

Напомним, когда Россия напала на Украину, "Симпсоны" поддержали украинский народ. Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги появились на фото с украинским флагом, чем выразили свою солидарность с Украиной.