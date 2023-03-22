В центре сюжета эпизода – герой Кирк Ван Хутен, захватывающий власть и сжигающий книги, чтобы перекрутить историю под свои нужды. Его лозунгом стала фраза: "Очистим историю ради вашей защиты", передает 24 Канал.

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В новом сезоне "Симпсонов" высмеяли Путина

Эта серия не оставила равнодушными зрителей из Украины, которые увидели в нем шикарную сатиру и проследили откровенный референс Путину. Серия стала качественным пасквилем на тирана, и появившийся на экране длинный стол уже стал мемом в сети.

Реакция сети:

"Шикарная серия, очень качественно обыграли маразм ху*ла, особенно со столом";

"Этот длинный стол выглядит таким знакомым. И шутка о Чернобаевке была меткой и уместной. Благодаря команде за отличный дубляж!";

"Вот только голос инспектора Чалмерза как-то изменился, стал помоложе по сравнению с прошлыми сезонами";

"Вся серия на самом деле о Путине, и о переиначении истории, а стол это просто очевидный референс!";

"Улетная и чрезвычайно серьезная серия об очень важных ценностях. Как принято писать? "Февраль плюсую"? Так вот я плюсую еще яростнее. И стеб над столом Путина тоже прикольный!";

"Пашу со стола".

Напомним, "Симпсоны" стал самым длинным в истории мультсериалом – его показывают с 1989 года. На сегодняшний день вышло 34 сезона. По сюжету супруги из Спрингфилда Гомер и Мардж со своими детьми Бартом, Лизой и Мэгги попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех.

Кроме этого, многие события в "Симпсонах" пророческие, что каждый раз поражает зрителей. В частности, авторы проекта предусмотрели, что Дональд Трамп будет президентом, а также вручение Нобелевской премии по экономике Бенгту Гольмстрему, Кубок мира 2014 года и выступление Леди Гаги со зрелищным перформансом.

16 серия 34 сезона, кстати, завершилась катастрофой, в которой диктатор Ван Хутен, вероятно, погиб или оказался под завалами павильона, где проходило пропагандистское мероприятие. Следующая, 17-я серия, выйдет 23 апреля 2023 года.

До 2025 года также обещают еще два сезона "Симпсонов" – 35 и 36.