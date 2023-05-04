Стильные костюмы Шуты Гатвы в роли Доктора Кто: от фирменного пальто до образа шестидесятых

Одно, что мы знаем точно о новом 15-м Докторе – Шуте Гатве – это то, что он имеет серьезный вид, независимо от того, одет ли он в фирменное длинное пальто, или в роскошном образе шестидесятых.

Каждый Доктор имеет свой фирменный стиль – от культового полосатого шарфа Тома Бейкера до комбинации крикета и сельдерея Питера Дэвисона и "крутой" бабочки Мэтта Смита. Итак, каким будет пятнадцатый Доктор Шути Гатва? Подробностей пока мало, но его модные костюмы дают нам много интересных намеков.

Смотрите также Тайны и провокации в трейлере "Дюны 2": что нас ждет в ноябре 2023 года

Невероятные образы Шуты Гатвы в роли Доктора Кто

Бывшие врачи или твердо придерживались одного костюма, например стильная одежда Викторианской эпохи Уильяма Хартнелла или многоцветное пальто Колина Бейкера, или выбирали неизменный вид, например Дэвид Теннант, одетый в тот же шикарный костюм разных цветов. Культовое пальто Джоди Виттакера или Питера Капальди, который по сути косплеит Джона Пертви.

Шути Гатва известен своей смелой, легкой модой (от костюма Valentino с латексными перчатками до ярких оттенков шелка Ozwald Boateng), поэтому приятно узнать, что его Доктор собирается противостоять тенденциям одного образа и использовать несколько.

Наперекор тому, что этот насыщенный экшном трейлер главным образом вызывал у нас всех восторгов от возвращения Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт, он также дает нам первую реплику диалога Шути Гатвы: "Кто-то может сказать мне, что чертовски здесь происходит?".

"Доктор Кто": тизер-трейлер специального выпуска к 60-летию

В новом Докторе Кто, кстати, Шуте Гатва будет носить множество серебряных кольц и некоторые "галлифрейские татуировки на ногтях".

Нетерпеливые поклонники, кстати, следят за хештегом #dwsr (Doctor Who Set Report) в твиттере, чтобы увидеть интересные моменты съемок. Недавно появилось множество новых фотографий Шути Гатвы в эффектном длинном кожаном плаще с яркой полоской, в лососевой красно-синей рубашке и белых кроссовках.

В апреле BBC порадовала поклонников еще одним совершенно новым образом от Шути Гатвы и Молли Гибсон – миловидного синего костюма в тонкую полоску с высоким воротником и афро, а также смелого черно-белого мини-платья Гибсон с большими манжетами и ботинками белого цвета.

"Доктор Кто" вернется на экраны в ноябре 2023 года.