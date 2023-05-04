Кожен Доктор має власний фірмовий стиль – від культового смугастого шарфа Тома Бейкера до комбінації крикету та селери Пітера Девісона та "крутого" метелика Метта Сміта. Отже, яким буде п’ятнадцятий Доктор Шуті Гатва? Подробиць поки що мало, але його модні костюми дають нам багато цікавих натяків.

Дивіться також Таємниці та провокації у трейлері "Дюни 2": що на нас чекає у листопаді 2023 року

Неймовірні образи Шуті Гатви в ролі Доктора Хто

Колишні лікарі або твердо дотримувалися одного костюма, як-от стильний одяг Вікторіанської епохи Вільяма Хартнелла чи багатобарвне пальто Коліна Бейкера, або вибирали незмінний вигляд, наприклад Девід Теннант, одягнений у той самий шикарний костюм різних кольорів. Культове пальто Джоді Віттакера, або Пітера Капальді, який по суті косплеїть Джона Пертві.

Шуті Гатва відомий своєю сміливою, легкою модою (від костюма Valentino з латексними рукавичками до яскравих відтінків шовку Ozwald Boateng), тож приємно дізнатися, що його Доктор збирається протистояти тенденції одного образу та натомість використовувати кілька.

Наперекір тому, що цей насичений екшном трейлер головним чином викликав у нас усіх захоплення від повернення Девіда Теннанта та Кетрін Тейт, він також дає нам першу репліку діалогу Шуті Гатви: "Хтось може сказати мені, що в біса тут відбувається?".

"Доктор Хто": тизер-трейлер спеціального випуску до 60-річчя

У новому Докторі Хто, до речі, Шуті Гатва носитиме безліч срібних каблучок і деякі "галліфрейські татуювання на нігтях".

Нетерплячі шанувальники, до речі, стежать за хештегом #dwsr (Doctor Who Set Report) у твітері, щоб побачити цікаві моменти зйомок. Нещодавно з’явилося безліч нових фотографій Шуті Гатви в ефектному довгому шкіряному плащі з яскравою смужкою, в лососевій червоно-синій сорочці та білих кросівках.

У квітні BBC потішила шанувальників ще одним абсолютно новим образом від Шуті Гатви та Моллі Гібсон – миловидного синього костюма в тонку смужку з високим коміром і афро, а також сміливої ​​чорно-білої мінісукні Гібсон з великими манжетами та з черевиками білого кольору.

"Доктор Хто" повернеться на екрани у листопаді 2023 року.