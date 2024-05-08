"Король ужасов" признался, что есть одно известное произведение, которое оказалось хуже, чем его экранизация. Это фильм "Кэрри" Брайана Де Пальмы, вышедший в 1976 году.

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Фильм, что лучше книги Стивена Кинга

Существуют мнения, что все книги лучше их экранизации, но так бывает совсем не всегда. Особенно с экранизациями книг Стивена Кинга, которых создали немало – как культовых, так и не очень интересных. Наиболее удачной писатель назвал "Кэрри" – фильм ужасов, созданный по мотивам одноименного рассказа.

Я слышал шумиху о римейке "Кэрри". Зачем (переделывать, – Кино 24), когда оригинал был таким хорошим? Я имею в виду не "Касабланку" или что-то подобное, но действительно хороший фильм ужасов с напряжением, намного лучше книги,

– сказал Стивен Кинг в 2011 году.

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О чем эта лента

Мистический ужастик рассказывает о девочке Керри, которая не имеет друзей, не выделяется чем-то особенным. После нескольких болезненных событий в ее жизни Кэрри почувствовала невероятную внутреннюю силу. Но она неконтролируемая и дикая. В один момент эта сила вырывается на волю и наказывает врагов девочки.

""Кэрри" Брайана Де Пальмы была потрясающей. Он ловко и артистично справился с материалом и получил великолепную игру от Сисси Спейсек. Фильм намного сильнее, чем моя книга", – считает Стивен Кинг.