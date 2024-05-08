"Король жахів" зізнався, що є один відомий твір, який виявився гіршим, ніж його екранізація. Це фільм "Керрі" Браяна Де Пальми, що вийшов у 1976 році.
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Фільм, що кращий за книжку Стівена Кінга
Існують думки, що всі книжки кращі за їхні екранізації, але так буває зовсім не завжди. Особливо з екранізаціями книжок Стівена Кінга, яких створили чимало – як культових, так і не дуже цікавих. Найбільш вдалою письменник назвав "Керрі" – фільм жахів, створений за мотивами однойменного оповідання.
Я чув галас про рімейк "Керрі". Навіщо (переробляти, – Кіно 24), коли оригінал був таким хорошим? Я маю на увазі не "Касабланку" чи щось подібне, але справді хороший фільм жахів із напругою, набагато кращий за книгу,
– сказав Стівен Кінг у 2011 році.
"Керрі": дивіться трейлер онлайн
Про що ця стрічка
Містичний жахастик розповідає про дівчинку Керрі, яка не має друзів, не виділяється чимось особливим. Після кількох болісних подій у її житті Керрі відчула неймовірну внутрішню силу. Але вона неконтрольована і дика. В один момент ця сила виривається на волю та карає ворогів дівчинки.
""Керрі" Браяна Де Пальми була приголомшливою. Він спритно та артистично впорався з матеріалом і отримав чудову гру від Сіссі Спейсек. Фільм набагато сильніший, ніж моя книжка", – вважає Стівен Кінг.