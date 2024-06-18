Стивен Кинг посоветовал интересный фильм ужасов: его можно посмотреть на Netflix

Знаменитый писатель Стивен Кинг высказался об одной из новинок платформы Netflix. Лента "В глубинах Сены" стала одной из его любимых.

Своей рекомендацией "король ужасов" поделился в соцсетях. Стивен Кинг признался, что фильм поразил его и оказался лучшим, чем он надеялся.

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Лента "В глубинах Сены" вышла на стриминговой платформе Netflix в 2024 году и быстро стала популярной. Этот фильм создал во Франции режиссер Ксавье Жанс.

Стивен Кинг признался, что после культовой кинокартины "Челюсти", которую снял Стивен Спилберг в 1975 году, любые другие фильмы об акулах были неудачными и нелепыми.

Я думал, что "В глубинах Сены" будет шуточным фильмом, как "Акулий торнадо", но в твиттере убедили меня посмотреть его, и он действительно неплохой. Последние 25 минут были невероятными,

– отозвался писатель.

"В глубинах Сены": смотрите трейлер онлайн

О чем рассказывает фильм

События фильма разворачиваются летом в Париже, прямо накануне чемпионата мира по триатлону. В водах реки Сены появляется гигантская белая акула, которой нравятся люди, а не рыбы.

Ученая София, которая пережила личную трагедию, вынуждена помочь полиции в поисках хищника, чтобы избежать многих смертей. В то же время девушке приходится бороться с собственными демонами.

Отзывы о фильме пока колеблются от средних до смешанных: для кого-то лента показалась очень удачной, а на кого-то он совсем не произвел впечатление.