Некоторые режиссеры вдохновились атмосферой украинских 90-х, поэтому сняли о ней фильмы. Например, весной этого года состоялась премьера ленты "Я, "Победа" и Берлин". Какие еще фильмы о тех временах стоит посмотреть – в материале.

Рекомендуем Лекарство для души: 7 сериалов от Даши Астафьевой, которые стоит посмотреть вечером

"Носорог"

Этот фильм снял украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов. Работать над лентой должны были в Керчи, однако впоследствии Россия оккупировала Крым, а Олег попал под арест. Команда собралась в 2019 году, чтобы снять фильм, а на главную роль пригласили Сергея Филимонова.

Из сюжета зрители узнают о жизни криминального авторитета 90-х, который имеет прозвище "Носорог". Его путь оказывается очень непростым.

"Носорог": смотрите онлайн трейлер фильма

"Навсегда-Навсегда"

В 2023 году фильм режиссера Анны Бурячковой запремьерился на Венецианском кинофестивале. В ленте показан период конца 90-х. По сюжету, Тоня отправляется учиться в новую школу, где знакомится с молодыми парнями и девушками. Там она сталкивается с любовным треугольником, вспоминает непростое прошлое и пытается не потерять себя.

Важно! Фильм будут показывать в кинотеатрах с 19 сентября 2024 года.

"Навсегда-Навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ля Палисиада"

Фильм от украинского режиссера Филиппа Сотниченко. Премьера ленты в мире была 29 января 2023 года, когда проходил Роттердамский международный кинофестиваль, а в Украине – 12 октября 2023 года – тогда проходила "Киевская неделя критики". Фильм получил достаточно много наград.

События разворачиваются в 1996 году, когда Украина планирует отказываться от смертной казни. Александр работает судебным психиатром и вместе со следователем Ильгаром берется за дело убийства коллеги. Мужчины долго дружили и даже были влюблены в одну женщину, которая выбрала погибшего.

"Ля Палисиада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, "Победа" и Берлин"

В этом году вышла экранизация повести известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, которую сняла режиссер Ольга Ряшина.

У Кузьмы и его группы запланирован концерт, однако вдруг мужчина решает отправиться в Берлин. С собой он берет друга Барда и старую машину "Победу", на которой они и едут в путешествие. Дело в том, что Кузьма хочет встретиться с коллекционером, чтобы поменяться с ним автомобилями и получить новый "Мерс". Ситуация идет не по плану, а музыкант должен вернуться к концерту.

Смотрите также Что посмотреть на Netflix, даже без света: 3 мини-сериала, которые затягивают с первой серии

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты меня любишь?"

К созданию фильма режиссера Тони Ноябревой присоединилась Швеция. Снимали его в столице Украины – Киеве. Команда специально искала машины и автобусы, которые были в 90-х, чтобы максимально погрузить зрителей в ту эпоху.

События ленты происходят перед тем, как распался Советский Союз. Кире 16 лет, она – дочь режиссера и хочет поскорее стать взрослой. Однако почувствовав такую жизнь, не сильно радуется. Как-то становится известно, что родители девочки планируют развестись. Узнав об этом, она хочет совершить самоубийство.

"Ты меня любишь?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я и Феликс"

Недавно фильм вышел на Netflix, чем пополнил копилку украинских проектов на платформе. Ольга фактически сама занимается воспитанием сына, которого зовут Тимофей, ведь отца дома почти не бывает. Как-то бабушка мальчика находит свою любовь – Феликса, новый мужчина нравится внуку. Они много времени проводят вместе и разговаривают о жизни.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

Если хотите по-настоящему почувствовать атмосферу украинских 90-х, то обязательно смотрите фильмы, которые упоминаются в сегодняшней подборке.