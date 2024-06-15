Деякі режисери надихнулися атмосферою українських 90-х, тому зняли про неї фільми. Наприклад, навесні цього року відбулася прем'єра стрічки "Я, "Побєда" і Берлін". Які ще фільми про ті часи варто подивитися – у матеріалі.

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"Носоріг"

Цей фільм зняв український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну від російських окупантів. Працювати над стрічкою мали у Керчі, однак згодом Росія окупувала Крим, а Олег потрапив під арешт. Команда зібралася у 2019 році, щоб зняти фільм, а на головну роль запросили Сергія Філімонова.

З сюжету глядачі дізнаються про життя кримінального авторитета 90-х, який має прізвисько "Носоріг". Його шлях виявляється дуже непростим.

"Носоріг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назавжди-Назавжди"

У 2023 році фільм режисерки Анни Бурячкової запрем'єрився на Венеційському кінофестивалі. У стрічці показаний період кінця 90-х. За сюжетом, Тоня відправляється вчитися у нову школу, де знайомиться з молодими хлопцями та дівчатами. Там вона зіштовхується з любовним трикутником, згадує непросте минуле та намагається не втратити себе.

Важливо! Фільм показуватимуть у кінотеатрах з 19 вересня 2024 року.

"Назавжди-Назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ля Палісіада"

Фільм від українського режисера Філіпа Сотниченка. Прем'єра стрічки у світі була 29 січня 2023 року, коли проходив Роттердамський міжнародний кінофестиваль, а в Україні – 12 жовтня 2023 року – тоді відбувався "Київський тиждень критики". Фільм отримав досить багато нагород.

Події розгортаються у 1996 році, коли Україна планує відмовлятися від смертної кари. Олександр працює судовим психіатром та разом зі слідчим Ільгаром береться за справу вбивства колеги. Чоловіки довго дружили та навіть були закохані в одну жінку, яка обрала загиблого.

"Ля Палісіада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, "Побєда" і Берлін"

Цього року вийшла екранізація повісті відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна, яку зняла режисерка Ольга Ряшина.

У Кузьми та його групи запланований концерт, однак раптом чоловік вирішує відправитися до Берліну. З собою він бере друга Барда та стару машину "Побєду", на якій вони і їдуть у подорож. Річ у тім, що Кузьма хоче зустрітися з колекціонером, щоб помінятися з ним автомобілями та отримати новий "Мерс". Ситуація йде не за планом, а музикант має повернутися до концерту.

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"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти мене любиш?"

До створення фільму режисерки Тоні Ноябрьової долучилася Швеція. Знімали його у столиці України – Києві. Команда спеціально шукала машини та автобуси, які були у 90-х, щоб максимально занурити глядачів у ту епоху.

Події стрічки відбуваються перед тим, як розпався Радянський Союз. Кірі 16 років, вона – дочка режисера та хоче чимшвидше стати дорослою. Однак відчувши таке життя, не сильно радіє. Якось стає відомо, що батьки дівчинки планують розлучитися. Дізнавшись про це, вона хоче скоїти самогубство.

"Ти мене любиш?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я і Фелікс"

Нещодавно фільм вийшов на Netflix, чим поповнив скарбничку українських проєктів на платформі. Ольга фактично сама займається вихованням сина, якого звати Тимофій, адже батька вдома майже не буває. Якось бабуся хлопчика знаходить своє кохання – Фелікса, новий чоловік подобається онукові. Вони багато часу проводять разом та розмовляють про життя.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо хочете по-справжньому відчути атмосферу українських 90-х, то обов'язково дивіться фільми, які згадуються у сьогоднішній добірці.