Волонтерка та засновниця UnderBooks опублікувала на своїй сторінці добірку серіалів, які стануть "ліками для душі" у цей непростий час. Стрічки підійдуть для вечірнього перегляду.

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"Дев'ятеро ідеальних незнайомців"

Серіал розповідає про елітний пансіонат в Австралії, куди люди приїжджають для зцілення тіла й душі. Даша Астаф'єва відмітила знайомі та приємні обличчя акторів.

"Дев'ятеро ідеальних незнайомців": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Адаптація однойменної автобіографічної моновистави Річарда Гедда, який і є головним героєм.

Присвячую цю історію як повчання тим, хто любить робити добрі вчинки, коли їх не просять (собі),

– прокоментувала Астаф'єва.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Ріплі"

Для Даші Астаф'євої ця стрічка стала дуже естетичною – вона називає його "оргазмом для очей".

"Ріплі": дивіться трейлер онлайн

"Вбити нудьгу"

Серіал розповідає про неуспішного письменника Джонатана, який після розриву з дівчиною вирішує наслідувати улюблених персонажів романів.

"Вбити нудьгу": дивіться трейлер онлайн

"Спадкоємці"

Саундтрек ще довго буде грати у вашій макітрі в часи рішучих та падлючих кроків. Всі ми іноді бували "батьками" і "дітьми" цієї історії. Доказ жорстокости та холоднокровности кожного, хто зазирає на великі гроші… особливо ті, що заробив не сам,

– описує Даша.

"Спадкоємці": дивіться трейлер онлайн

"Справжній чоловік"

Магнату нерухомості з Атланти Чарлі Крокеру загрожує банкрутство. Політичні та ділові інтереси стикаються, тоді як Чарлі намагається захистити свою імперію.

"Справжній чоловік": дивіться трейлер онлайн

"Ворожнеча: жінки Капоте"

Я обожнюю гарних, талановитих людей, а тут, це неймовірно підсилено стилем та бездоганною грою акторів,

– описала волонтерка.

"Ворожнеча: жінки Капоте": дивіться трейлер онлайн