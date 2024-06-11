Волонтер и основательница UnderBooks опубликовала на своей странице подборку сериалов, которые станут "лекарством для души" в это непростое время. Ленты подойдут для вечернего просмотра.
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"Девять идеальных незнакомцев"
Сериал рассказывает об элитном пансионате в Австралии, куда люди приезжают для исцеления тела и души. Даша Астафьева отметила знакомые и приятные лица актеров.
"Девять идеальных незнакомцев": смотрите трейлер онлайн
"Олененок"
Адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Хэдда, который и является главным героем.
Посвящаю эту историю как поучение тем, кто любит делать добрые поступки, когда их не просят (себе),
– прокомментировала Астафьева.
"Олененок": смотрите трейлер онлайн
"Рипли"
Для Даши Астафьевой эта лента стала очень эстетичной – она называет его "оргазмом для глаз".
"Рипли": смотрите трейлер онлайн
"Убить скуку"
Сериал рассказывает о неуспешном писателе Джонатане, который после разрыва с девушкой решает подражать любимым персонажам романов.
"Убить скуку": смотрите трейлер онлайн
"Наследники"
Саундтрек еще долго будет играть в вашей макитре во времена решительных и подлых шагов. Все мы иногда бывали "родителями" и "детьми" этой истории. Доказательство жестокости и хладнокровия каждого, кто заглядывает на большие деньги... особенно те, что заработал не сам,
– описывает Даша.
"Наследники": смотрите трейлер онлайн
"Мужчина в полный рост"
Магнату недвижимости из Атланты Чарли Крокеру грозит банкротство. Политические и деловые интересы сталкиваются, тогда как Чарли пытается защитить свою империю.
"Мужчина в полный рост": смотрите трейлер онлайн
"Вражда: женщины Капоте"
Я обожаю красивых, талантливых людей, а здесь, это невероятно усилено стилем и безупречной игрой актеров,
– описала волонтерка.
"Вражда: женщины Капоте": смотрите трейлер онлайн