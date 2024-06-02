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Советуем "Бриджертоны" и не только: 10 самых популярных сериалов на Netflix

"Перелом"

Рейтинг IMDb: 7.2

Это американская криминальная драма, снятая режиссером Грегори Хоблитом, вышедшая на экраны в 2007 году. В фильме главные роли сыграли Энтони Хопкинс и Райан Гослинг. Авторами сценария стали Дэниел Пайн и Гленн Джерс, а продюсером выступил Чарльз Вайншток.

Тед Кроуфорд обнаруживает, что его жена крутит роман с детективом полиции. Их споры завершаются стрельбой, после чего Тед признается Робу Нюнелли, который арестовывает его. На суде Кроуфорда оправдывают из-за технических и юридических недостатков в производстве, но заместитель прокурора Уильям Бичам стремится восстановить справедливость.

"Перелом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Во время грозы"

Рейтинг IMDb: 7.4

Научно-фантастический триллер с французским колоритом разворачивает загадочную историю, где время оказывается искривленным загадочным образом. В 1984 году ученый математик Даниэла случайно раскрывает удивительное явление, которое связывает ее с юным Нико с 2014 года.

Через таинственное зеркало в своей старой квартире они устанавливают контакт и развивают чрезвычайно сильную связь, пусть даже разделяет их 30 лет во времени. В попытке спасти жизнь Нико, Даниэла чувствует, как время перепутывается в сложном сплетении. Фильм с захватывающими поворотами событий исследует последствия вмешательства в ход времени и сложные взаимосвязи между прошлым и настоящим.

"Во время грозы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смертельный лабиринт"

Рейтинг IMDb: 6.7

Шестеро совершенно незнакомых людей получили приглашение от тайной организации на участие в игре. Основная цель игры заключается в выходе из самой реалистичной комнаты квеста. Тому, кто первым сможет это сделать, обещают приз в 10 тысяч долларов. Это казалось достаточно простой задачей, что требовало только хорошо разгадать загадки и найти ответы. Поэтому все шесть участников согласились принять вызов.

Но их выбор для участия в игре был далеко не случайным. Они были тщательно выбраны и изучены, а теперь их собственные страхи используются против них. Хотя они и знают, что могут победить, но не осознают, что рискуют собственной жизнью.

"Смертельный лабиринт": смотрите онлайн трейлер фильма

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