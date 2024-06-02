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Радимо "Бріджертони" і не тільки: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix

"Перелом"

Рейтинг IMDb: 7.2

Це американська кримінальна драма, знята режисером Ґреґорі Гоблітом, що вийшла на екрани у 2007 році. У фільмі головні ролі зіграли Ентоні Гопкінс та Раян Гослінг. Авторами сценарію стали Деніел Пайн та Ґленн Джерс, а продюсером виступив Чарльз Вайншток.

Тед Кроуфорд виявляє, що його дружина крутить роман з детективом поліції. Їхні суперечки завершуються стріляниною, після чого Тед зізнається Робу Нюнеллі, який арештує його. На суді Кроуфорда виправдають через технічні та юридичні недоліки у провадженні, але заступник прокурора Вілльям Бічам прагне відновити справедливість.

"Перелом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Під час грози"

Рейтинг IMDb: 7.4

Науково-фантастичний трилер з французьким колоритом розгортає загадкову історію, де час виявляється викривленим у загадковий спосіб. У 1984 році вчений математик Даніела випадково розкриває дивовижне явище, яке пов'язує її із юним Ніко з 2014 року.

Через таємниче дзеркало у своїй старій квартирі вони встановлюють контакт і розвивають надзвичайно сильний зв'язок, нехай навіть розділяє їх 30 років в часі. У спробі врятувати життя Ніко, Даніела відчуває, як час переплутується в складному сплетінні. Фільм із захопливими поворотами подій досліджує наслідки втручання у хід часу та складні взаємозв'язки між минулим і сьогоденням.

"Під час грози": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смертельний лабіринт"

Рейтинг IMDb: 6.7

Шестеро абсолютно незнайомих людей отримали запрошення від таємної організації на участь у грі. Основна мета гри полягає в виході з найреалістичнішої кімнати квесту. Тому, хто першим зможе це зробити, обіцяють приз у 10 тисяч доларів. Це здавалося досить простим завданням, що потребувало лише гарно розгадати загадки та знайти відповіді. Тож усі шість учасників згодилися прийняти виклик.

Але їх вибір для участі у грі був далеко не випадковим. Вони були ретельно обрані та вивчені, а тепер їх власні страхи використовуються проти них. Хоча вони й знають, що можуть перемогти, але не усвідомлюють, що ризикують власним життям.

"Смертельний лабіринт": дивіться онлайн трейлер фільму

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