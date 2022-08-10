Актер-путинист Стивен Сигал приехал в Еленовку и снимает фильм о войне на Донбассе

Американский актер Стивен Сигал, публично поддерживающий путина, появился в Еленовке, где россияне убили украинских пленных. Он также стремится показать фильм о войне на Донбассе, очевидно, по заказу кремля.

О визите голливудского актера Сигала сообщил пропагандист Соловьев, передает 24 канал со ссылкой на российские СМИ. Он показал фото актера, которые были сделаны на фоне колонии в Еленовке Донецкой области.

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Стивен Сигал покажет фильм о войне на Донбассе

Друг Путина решил снять фильм о том, как происходит война на Донбассе. Главарь так называемого "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО".

Он продолжил, что "мир не знает правду", а рассказывающие о войне на Востоке, на самом деле там не были. Заметьте, Стивен Сигал откровенно симпатизирует президенту россии владимиру путину.

Как известно, во вторник Сигала в Еленовку привез глава комитета госдумы россии по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Во вторник они вместе приезжали в оккупированную Аленовку, где в конце июля произошел теракт.

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Стивен Сигал в Оленивке / Фото пропагандиста Соловьева



Стивен Сигал в Оленивке / Фото пропагандиста Соловьева

Стивен Сигал: позиция по Украине

Когда-то он был довольно успешным американским актером и снимался преимущественно в боевиках в роли "крутого парня". Впрочем, после начала российско-украинской войны в 2014 году он, то ли по финансовым мотивам, то ли старческий маразм пришел довольно быстро, – стал активным сторонником режима путина.

Кстати говоря. 10 апреля 2022 года Сигал громко отметил свое 70-летие в одном из самых дорогих ресторанов москвы, куда пригласил россиян. Среди них оказались одиозные кремлевские пропагандисты владимир соловьев, маргарита симоньян, продюсер Виктор Дробыш, Олег Фирер, а также актер Алексей Чадов.

Стивен Сигал выступает за российскую войну против Грузии и Украины и утверждает, что Соединенные Штаты "слишком пристрастно" относятся к кремлю.

Сторонник российских пропагандистов внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Ранее сообщалось, что Сигалу запрещен въезд в Украину до 2022 года.