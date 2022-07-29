Кроме того, Стивен Сигал заявил, что может иметь родственников в Украине. Об этом сообщили российские СМИ.

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Американский актер Стивен Сигал никогда не откажется от гражданства россии

Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в США. В 2016 году Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру российского гражданства. "Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в россии, с людьми, которые меня здесь любят и ждут", – говорил тогда Сигал.

На днях знаменитость общалась с российскими СМИ, и на вопрос о том, как на него повлияла война в Украине, он ответил: "Я никогда не откажусь от российского паспорта". Он также рассказал, что каждый день сталкивается с русофобией.

Несмотря на родственные связи с россией, Сигал сообщил, что может иметь и родственников в Украине. "По поводу Украины – не уверен. У меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно", – заявил он.

Стивен Сигал: позиция по Украине

Когда-то он был довольно успешным американским актером и снимался преимущественно в боевиках в роли "крутого парня". Впрочем, после начала российско-украинской войны в 2014 году он, то ли по финансовым мотивам, то ли старческий маразм посетил довольно быстро, – стал активным сторонником режима путина.

Кстати говоря. 10 апреля 2022 года Сигал громко отметил свое 70-летие в одном из самых дорогих ресторанов москвы, куда пригласил россиян. Среди них оказались одиозные кремлевские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, продюсер Виктор Дробыш, Олег Фирер, а также актер Алексей Чадов.

Стивен Сигал выступает за российскую войну против Грузии и Украины и утверждает, что Соединенные Штаты "слишком пристрастно" относятся к кремлю.

Сторонник российских пропагандистов внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Ранее сообщалось, что Сигалу запрещен въезд в Украину до 2022 года.