Крім того, Стівен Сігал заявив, що може мати родичів в Україні. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Американський актор Стівен Сігал ніколи не відмовиться від громадянства росії

Стівен Сігал народився 10 квітня 1952 року в США. У 2016 році владімір путін підписав указ про присвоєння акторові російського громадянства. "Я б дуже хотів кілька місяців у році проводити зі своїми друзями в росії, з людьми, які мене тут люблять і чекають", – казав тоді Сігал.

Днями знаменитість спілкувалася з російським ЗМІ, і на запитання про те, як на нього вплинула війна в Україні, він відповів: "Я ніколи не відмовлюся від російського паспорта". Він також розповів, що щодня стикається з русофобією.

Попри родинні зв’язки з росією, Сігал повідомив, що може мати й родичів в Україні. "З приводу України – не впевнений. У мене можуть бути родичі, але я не впевнений. Можливо", – заявив він.

Стівен Сігал: позиція щодо України

Колись він був доволі успішним американським актором і знімався переважно в бойовиках у ролі "крутого хлопця". Втім після початку російсько-української війни у 2014 році він, чи то з фінансових мотивів, чи то старечий маразм завітав доволі швидко, – став активним прихильником режиму путіна.

До речі. 10 квітня 2022 року Сігал гучно відсвяткував своє 70-річчя в одному з найдорожчих ресторанів москви, куди запросив росіян. Серед них опинилися одіозні кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, продюсер Віктор Дробиш, Олег Фірер, а також актор Олексій Чадов.

Стівен Сігал виступає за російську війну проти Грузії та України й стверджує, що Сполучені Штати "надто упереджено" ставляться до кремля.

Прихильник російських пропагандистів внесений у список осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Раніше повідомлялося, що Сігалу заборонено в'їзд в Україну до 2022 року.