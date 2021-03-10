Киноманов ждет интересная коллаборация. Актриса Мишель Уильямс претендует на главную роль в новом полубиографическом фильме Стивена Спилберга.

По данным СМИ, в настоящее время агенты Мишель Уильямс только ведут переговоры с культовым режиссером. Актриса хотела бы сыграть маму Стивена Спилберга в этой драме. Однако кастинги еще не завершены, поэтому Мишель Уильямс до сих пор не утвердили на роль.

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Мишель Уильямс ведет переговоры, чтобы сыграть маму Спилберга / Фото The Hollywood Reporter

Известно, что режиссер уже написал сценарий к будущему фильму и готовится к съемкам, которые запланированы на июль 2021 года. Создать сюжет Стивену Спилбергу помогал Тони Кушнер, с которым он неоднократно сотрудничал над фильмами. Вдохновение для истории черпали из детства режиссера, которое прошло в Аризоне, поэтому киноманы уже с восторгом ожидают ленту с биографическими рассказами.

Сейчас всех деталей фильма не рассекречивают. Известно, что события будут развиваться в 1950 – 1960 годах. Семья Стивена Спилберга будет жить в Финиксе, а главный герой часто сталкиваться с антисемитизмом. Чтобы преодолеть свои душевные переживания, юный режиссер возьмет в руки отцовскую камеру и начнет создавать любительские ролики. Первые приключенческие ленты он отправит на творческие конкурсы.